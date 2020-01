Inaugurazione Hall-Laboratorio Formazione Turistica alla De Cecco

PESCARA – Si svolgerà domani, sabato 11 gennaio, alle ore 11, l’Inaugurazione della nuova Hall e del Laboratorio di Formazione e Accoglienza Turistica dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, nella sede centrale di via dei Sabini.

“Quella che domani andremo a inaugurare, in concomitanza, peraltro, con il nostro secondo Open Day – ha anticipato la dirigente dell’Istituto Alberghiero Alessandra Di Pietro –, è una struttura profondamente innovativa realizzata grazie ai fondi stanziati dalla Regione Abruzzo, Piano di Azione 2016-2017 FSC, e rappresenta l’ulteriore sviluppo della nostra scuola che, dopo aver potenziato l’indirizzo dell’Enogastronomia grazie ai Laboratori dell’Officina del Gusto, adesso sta implementando l’indirizzo del Turismo e dell’Accoglienza. In sostanza abbiamo completamente rivoluzionato l’ingresso della scuola che è stato trasformato in una Hall d’Albergo con la reception alla quale ci saranno sempre studenti per lavorare, ossia accogliere, supportare e indirizzare i nostri visitatori. E l’occasione, domani, sarà utile anche per inaugurare le nuove attrezzature tecnologiche del Laboratorio di Formazione Turistica e, infine, la Hall della stessa Officina del Gusto”.

L’evento domani, sabato 11 gennaio, prenderà il via alle ore 11 con il classico taglio del nastro, al quale prenderanno parte, oltre alla dirigente Di Pietro, anche l’assessore regionale alla Pubblica istruzione Piero Fioretti, il sindaco di Pescara Carlo Masci, con il vicesindaco Gianni Santilli e l’assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio, il Presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri e Domenico Pettinari, il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri, l’Ufficio Scolastico regionale e provinciale con Antonello Passacantando e Maristella Fortunato, la Fondazione PescarAbruzzo con Nicoletta Di Gregorio, e poi tutte le Associazioni che nel corso dell’anno collaborano con l’Istituto Alberghiero tra cui l’Unione Regionale Cuochi con Lorenzo Pace, la Fidapa, il Fai con Rosaria Morra, la Lilt con il Presidente Marco Lombardo, DiversUguali con il Presidente Gianna Camplone e il Lions Host Pescara con il Presidente Enrico Bruni. Quindi ci sarà la benedizione dei nuovi spazi da parte di Don Francesco Santuccione, abate generale di Pescara, e i saluti istituzionali nell’Officina del Gusto. Contestualmente la scuola ospiterà l’Open Day con l’apertura alle famiglie in vista della scelta del proprio indirizzo di studio da parte degli studenti delle scuole medie.