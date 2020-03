Inaugurazione del campo sportivo Croce e parco Morelli oggi a Pescara

PESCARA – Saranno inaugurati oggi pomeriggio, sabato 29 febbraio, dopo la recente riqualificazione, il campo sportivo e il parco siti tra le piscine Le Naiadi e la strada parco nel quartiere Zanni- Santa Filomena. Le due strutture pubbliche, nel corso di una breve cerimonia, saranno rispettivamente intitolate, con lo scoprimento delle targhe commemorative, a Giandomenico e Lamberto Croce e a Mimmo Morelli.

Prima ancora, dalle ore 15, si terrà un Torneo Categoria “Primi Calci” 2011 (con la partecipazione delle rappresentative di Curi Pescara, Delfino Pescara 1936, Durini Pescara e Fater Angelini Abruzzo) e un incontro di Calcio Camminato che porrà di fronte due selezioni di Amministratori e Cittadini.

“Sono molto emozionato per questo evento – ha detto l’avvocato Claudio Croce, oggi consigliere comunale – non solo perché in questo campo di calcetto è stata e sarà scritta la storia della mia famiglia, di mio padre e di mio zio, che ne hanno sempre permesso l’utilizzo gratuito prima che divenisse di proprietà del Comune, ma anche perché nel loro nome da oggi si offre alla comunità una struttura pubblica di forte significato sociale”.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Pescara, promossa dagli Assessorati allo Sport e ai Parchi. Interverranno autorità civili e religiose.