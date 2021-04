Inaugurato il Campo sportivo del Comune di Cugnoli [FOTO]

Completati i lavori di rifacimento della struttura sportiva con i relativi spogliatoi. Presenti i senatori D’Alfonso e Pagano – e i consiglieri regionali Testa e D’Incecco

CUGNOLI – Sabato 17 aprile è stato inaugurato il campo sportivo del Comune del Cugnoli (Pe) situato in località Piano Finocchio, a seguito dell’ultimazione dei lavori di rifacimento della struttura sportiva con i relativi spogliatoi. La struttura è un fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva, in quanto è realizzato mediante l’installazione di un tappeto in erba sintetica di tipo fibrillato di ottima qualità, rendendolo più performante, di ultima generazione ed un indubbio centro di attrazione.

Durante la cerimonia si è tenuta l’intitolazione del campo sportivo comunale alla memoria del giovane Pierpaolo Perna, prematuramente scomparso, contraddistinto durante la sua breve esistenza, per aver vissuto – con grande enfasi e partecipazione – lo spirito dello sport sano.

Sono stati lieti di partecipare alla cerimonia di inaugurazione i Senatori della Repubblica D’Alfonso e Pagano e i consiglieri regionali Testa e D’Incecco che hanno posto in risalto gli innumerevoli lavori messi in cantiere e realizzati negli ultimi anni nel paese di Cugnoli, anche a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

Il Sindaco del Comune di Cugnoli Lanfranco Chiola ha ringraziato tutti gli ospiti (tra cui anche l’ing. Mattucci, rappresentante dell’USRC), i cittadini, la squadra di calcio del paese, le associazioni del territorio e l’Amministrazione Comunale per la partecipazione – “Confidiamo tutti che questa inaugurazione sia un simbolo di speranza e rinascita per l’intero nostro paese che sta affrontando l’emergenza sanitaria da Covid-19 – ha commentato il Sindaco – in una piccola realtà come il Comune di Cugnoli, il campo sportivo comunale ha un grande valore in quanto permette a tutti di praticare attività fisica, sportiva e ludica e lo sport – in ogni sua disciplina e forma (agonistica, dilettantistica e amatoriale) – rappresenta un valido strumento di coesione sociale e un gran mezzo educativo”.

“Il campo sportivo si affianca alla palestra comunale, altro impianto sportivo realizzato a Cugnoli nel 2015 ed utilizzato quotidianamente dai ragazzi delle scuole del paese che hanno partecipato all’inaugurazione – con una piccola rappresentanza”.