In onda su Radio Rai 3 gli allievi della sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia

L’AQUILA – Dopo l’economia e la montagna abruzzese, le memorie del terremoto, i giovani a L’Aquila, quest’anno saranno le storie di resilienza, raccontate dagli allievi della sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia, ad essere trasmesse dal 10 al 13 dicembre su Radio Rai 3 nella trasmissione Tre soldi, alle 19.50.

Gli studenti del corso di Reportage dall’Abruzzo si sono mossi in tutta Italia per dare voce a realtà e persone che in differenti forme cercano di portare avanti un lavoro, una sfida, una battaglia personale o collettiva, senza arrendersi e trovando in sé sempre nuove motivazioni per andare avanti e contribuire ad un miglioramento piccolo o grande della realtà che ci circonda.

Le insegnanti del quartiere San Siro a Milano che lavorano con una classe di bambini tutti di origine straniera, nuove generazioni che cercheranno un futuro in Italia, donne che, in ogni luogo del paese, raccontano la loro vita di violenza subita, alla quale hanno deciso di opporsi, due padri che lottano per i loro figli in un piccolo comune del Chietino, sulle Alpi Apuane il lavoro dei tecchiaioli che rischiano e faticano portando avanti il mestiere antico di chi rende sicure le pareti di estrazione delle cave. Un insieme di testimonianze da un mondo vivo, necessario e vicino alle esperienze di ognuno.

Gli audio documentari sono il risultato del laboratorio del corso di Reportage radiofonico, tenuto da Daria Corrias e a cura della sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia, con la direzione didattica di Daniele Segre.

Gli studenti – autori sono Carmine De Ieso, Martina Galiè, Daniele Oliveri, Jessica Palomba, Greta Rossi, Alessio Salvini, Paolo Sideri, Antonio Turco.

Sul sito di Radio Rai 3, alla pagina web dedicata alla trasmissione “Tre Soldi”, sarà online una galleria dove riascoltare i radio documentari dopo la messa in onda.