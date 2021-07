Importante riconoscimento per la Compagnia Fantacadabra di Sulmona

É stata riconosciuta dal Ministero della Cultura come Impresa di produzione di teatro e di immagine di interesse nazionale

L’AQUILA – Ieri la compagnia teatrale Fantacadabra ha ricevuto una bellissima notizia: il riconoscimento da parte del “Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, Servizio I, Teatro, Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante” fra gli organismi professionali che beneficeranno del contributo ministeriale per l’annualità 2021.

Già riconosciuta e sostenuta dalla Regione Abruzzo per l’attività produttiva e organizzativa, la Compagnia Fantacadabra, Società Cooperativa Sociale di Sulmona, é stata riconosciuta come Impresa di produzione di teatro e di immagine di interesse nazionale. Si tratta di un’ottima notizia che rende merito ad una realtà che ha saputo radicarsi nel territorio, forte di una visione carica di valori sul piano culturale e centrata su un’idea di territorio moderna e prossima a tutti i bisogni culturali: gli artisti della Campagnia sono convinti che questa sia l’occasione per rafforzare il sistema della produzione teatrale per con il fine di favorire la rigenerazione del territorio attraverso la cultura e che tale esperienza rappresenti un importante volano per la nostra città. E’ un primo ma fondamentale passo verso la costruzione di un polo di ricerca sul teatro per la città e per il territorio provinciale e regionale.

Insomma, da oggi i programmi di attività complesse e sfaccettate a cui è andato il meritato riconoscimento ministeriale, fanno della Compagnia Fantacadabra, Società Cooperativa Sociale di Sulmona, (unica struttura riconosciuta per il teatro su tutto il territorio Peligno) un punto di riferimento per la creazione di un teatro di fondamentale importanza per la città, per il territorio circostante, per la Regione Abruzzo, ma al tempo stesso in connessione con realtà analoghe del territorio nazionale e internazionale.

La compagnia teatrale Fantacadabra, che da circa 25 anni si occupa di educazione attraverso il gioco ed il teatro, ha, negli anni, dato vita ad un prezioso patrimonio di creazioni artistiche, a un repertorio di spettacoli, a numerosi progetti laboratoriali, nonché organizza e dirige rassegne ed eventi, intrecciando relazioni e rapporti sul territorio della Regione Abruzzo e in Italia.

L’impegno poetico, artistico e organizzativo della compagnia teatrale Fantacadabra si svilupperà a partire dall’idea di teatro a cui siamo legati e alla quale abbiamo aderito e che, di volta in volta, è stato detto “di ricerca o sperimentazione”. Ciò che interessa ai suoi artisti è di agganciarci a quella somma di esperienze che hanno, negli ultimi cinquant’anni, modificato profondamente il linguaggio teatrale, le capacità e le possibilità produttive nel segno di una forte tradizione dell’agire teatrale, portando ad acquisizioni che sono diventate oramai patrimonio di tutti.

È da questi presupposti che hanno iniziato a lavorare dando vita ad una esperienza artistica piccola ma significativa, in grado di potersi impegnare sia sul fronte produttivo che organizzativo e formativo.

Gli artisti promotori della compagnia (Santo Cicco Presidente, Laura Tiberi Vicepresidente; Mario Fracassi Direttore Artistico, Roberto Mascioletti, Martina Di Genova e tanti altri compagni di viaggio) hanno alle spalle una lunga vita professionale: sono attori e artisti che portano nelle scuole del territorio i linguaggi e le forme del “fare teatro” con laboratori e spettacoli, e che hanno dato vita, tra gli altri, ai Festival “Popanz” a Sulmona, “C’era una volta, ce n’erano due” a Pescocostanzo, Il progetto “ART’ È” Centro Arti Espressive e Creative a Balsorano; “Alice nel Paese del Teatro Festival di teatro Ragazzi a Pescasseroli”, “Insieme per i diritti delle bambine e dei bambini: Rassegna di teatro Ragazzi” nove edizioni ad Avezzano e Città Sant’Angelo e altro ancora.

La nostra produzione teatrale, ereditata anche da altre precedenti esperienze, pone fondamentale attenzione al mondo dell’infanzia e dei giovani, caratterizzandone la programmazione artistica e culturale. Le nostre proposte sono tutte caratterizzate da un approccio particolarmente dinamico, originale e coinvolgente, senza mai rinunciare alla riflessione su importanti temi sociali e all’impegno civile.

Ampio il patrimonio di produzioni che la compagnia può vantare, a partire dal debutto del nostro ultimo spettacolo “La Bambola Contesa”, “Favole al Telefono”, “Pinocchio” per proseguire con il repertorio precedente “Il gatto con gli stivali”; “I Musicanti di Brema”; “L’ultimo viaggio del Capitano”; “La Bambina dei Fiammiferi”; “A che ora arriva l’Arca di Noé?” ecc

Articolata anche la tournée che ci vedrà protagonisti nelle città di Avezzano, L’Aquila, Formia, Fermo, Roma, Bologna, Opi, Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Pescocostanzo, Pescasseroli, Città Sant’Angelo, Sulmona, ecc