Impavida Ortona, roster 2020/2021 e avvio precampionato

ORTONA – Mercoledì 26 agosto la Sieco Service Impavida Ortona si è radunata, nel piazzale antistante il palasport, per avviare ufficialmente la stagione 2020/2021. Un raduno inevitabilmente segnato dalle misure Anti-Covid che hanno tenuto a distanza tanti curiosi e tifosi che per il primo anno non hanno potuto salutare i propri beniamini. Volti nuovi e volti noti, tutti accomunati da sorrisi nascosti dietro le mascherine si scambiavano saluti con gli occhi e, secondo la prassi in uso da qualche mese, con un tocco del gomito. Il tradizionale incontro con la stampa all’interno della sede sociale è stato quindi dirottato all’esterno del palazzetto. Presenti, oltre alla squadra al completo, ai tecnici e allo staff anche il Sindaco della Città di Ortona Leo Castiglione e l’Assessore allo sport Massimo Petaccia.

Una volta terminato il rituale delle foto e delle interviste, per giocatori e tecnici è giunto il momento per il primo faccia a faccia, questa volta in un incontro privato all’interno della Sede Sociale. Qui, tecnici e membri dello staff hanno potuto presentarsi formalmente ai giocatori, che nell’occasione hanno ricevuto il programma per la prima fase degli allenamenti che cominceranno giovedì mattina. Il primo ad intervenire è stato Coach Lanci che ha esposto brevemente il programma e le regole da mantenere all’interno dello spogliatoio. Il DS D’Onofrio ha avuto il compito di ragguagliare i giocatori sui comportamenti per convivere in sicurezza e stare alla larga dalla minaccia del Sars-Cov2.

Poi è stato il Presidente Tommaso Lanci a parlare. Le sue raccomandazioni sono state incentrate sulla massima attenzione al di fuori del palazzetto, al divertirsi giocando e fare spogliatoio. Nessuna pretesa di vincere a tutti i costi, da parte del Patron, ma massimo impegno da parte di tutti gli atleti.

Last but not the least Andrea Lanci, l’ex capitano al suo secondo anno nei panni di Direttore Generale della Sieco Impavida Ortona: «Non posso che essere d’accordo con chi mi ha preceduto. Non c’è altro da aggiungere se non il mio personale benvenuto ai nuovi e ben ritrovati a quelli della vecchia guardia. Vi auguro buon divertimento e buon campionato».

La Formula del Campionato 2020/2021 non prevede retrocessioni in serie A3. Le prime sei classificate partecipano direttamente ai Play-Off per la promozione in Superlega. Settima, ottava, nona e decima classificata disputeranno un “pre-turno” dal quale usciranno ulteriori due squadre che si aggregheranno alle precedenti sei. In totale, le squadre partecipanti ai playoff Superlega saranno quindi otto.

La Coppa Italia

Si qualificano ai Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia le migliori 6 formazioni di Serie A2 Credem Banca al termine del girone di andata e le prime classificate dell’andata nel Girone Bianco e nel Girone Blu della Serie A3 Credem Banca. Le 8 squadre disputano i Quarti di finale (6 gennaio 2021) e le Semifinali (13 gennaio 2021) in gara unica in casa delle squadre con migliore classifica al termine del girone di andata. Le due squadre vincenti le semifinali disputeranno la Finale il 31 gennaio 2021 nella stessa sede ove si disputa la Final Four della Del Monte Coppa Italia di SuperLega.

ROSTER della Sieco Service Impavida Ortona 2020/2021

1 FABI Tommaso Centrale 06/12/1996 200 cm

2 SIMONI Michele Centrale 26/05/1990 193 cm

3 PESARE Giancarlo Libero 03/09/1995 178 cm

4 ROVETTO Gianmarco Schiacciatore 22/10/2000 187 cm

7 PEDRON Matteo Palleggiatore 14/07/1992 189 cm

8 TOSCANI Alessandro Libero 18//07/1998 175 cm

9 DEL FRÀ Antonio Palleggiatore 03/04/1999 190 cm

10 CANTAGALLI Diego Opposto 13/02/1999 203 cm

13 SHAVRAK Dmytriy Schiacciatore 07/10/1991 203 cm

14 CARELLI Dario Opposto 13/11/1989 193 cm

16 MARINELLI Michele Schiacciatore 15/04/1992 195 cm

17 SETTE Felice Schiacciatore 27/02/1996 187 cm

18 MENICALI Michael Centrale 08/03/1990 203 cm

ARRIVI

Dmitry SHAVRAK (Hypo Tyrol AlpenVolleys Haching (GER)

Diego CANTAGALLI (Gamma Chimica Brugherio A2)

Michele MARINELLI (Tinet Gori Wines Prata di Pordenone A3)

Felice SETTE (Emma Foods Ottaviano A3)

Tommaso FABI (Conad Reggio Emilia)

Gianmarco ROVETTO (Sieco Impavida Ortona – SERIE C)

PARTENZE

Matteo BERTOLI (Pool Libertas Cantù A2)

Nicola SESTO (Conad Reggio Emilia A2)

Giuseppe OTTAVIANI (New Mater Castellana Grotte A2)

Alessandro SALSI (SIR Safety Perugia Serie B)

MARKS Christoph ASTARITA Francesco (Gestioni e Soluzioni Sabaudia A3)