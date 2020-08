Pescara, Referendum Costituzionale 2020: orari apertura uffici

PESCARA – Si terrà domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 il Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari. Si tratta del quarto referendum costituzionale della storia della Repubblica Italiana: il popolo italiano sarà chiamato a votare per approvare o respingere il testo di legge dal titolo “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Nella stessa giornata si voterà anche per il rinnovo degli organi di 6 regioni a statuto ordinario (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) e 1 a statuto speciale (Valle d’Aosta).Le elezioni amministrative interessano, inoltre, 962 comuni.

Il Comune di Pescara – Ufficio elettorale – ha reso noti i giorni e gli orari in cui sarà possibile ottenere, presso l’Ufficio relazioni con il pubblico – la consegna delle tessere elettorali, dei duplicati delle stesse e dei tagliandi di convalida (nel caso di variazioni di indirizzo).

Ci si potrà rivolgere presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico esclusivamente nei seguenti giorni

Lun. 31.08 – Ore 15 – 17.30

Mer. 02.09 – Ore 15 – 17.30

Ven. 04.09 – Ore 15 – 17.30

Lun. 07.09 – Ore 15 – 17.30

Mer. 09.09 – Ore 15 – 17.30

Ven. 11.09 – Ore 15 – 17.30

Lun. 14.09 – Ore 15 – 17.30

Mer. 16.09 – Ore 15 – 17.30

Ven. 18.09 – Ore 8.30 – 18

Sab. 19.09 – Ore 9 – 18

Dom. 20.09 – Ore 7 – 23

Lun. 21.09 – Ore 7 – 15