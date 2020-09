Impavida Ortona al test con la Normanna Aversa: ecco come è andata

ORTONA – A pochi giorni dall’allenamento congiunto con i cugini di Pineto (quest’anno in A3 Credem Banca), arrivano ad Ortona i ragazzi della Normanna Aversa Academy (sempre A3) per un nuovo test in vista dell’inizio dei rispettivi campionati.

Assente nell’allenamento contro Pineto, si rivede Cantagalli e Coach Lanci lo schiera nella prima formazione che vede Pedron palleggiatore e Cantagalli opposto. Menicali e Simoni al centro con schiacciatori Marinelli e Sette. Libero Toscani.

Coach Tomasello risponde con l’abruzzese Aflieri al palleggio e Cester opposto. Per il reparto centrali sono pronti Dania e Bonina. Sacripanti e Darmios sono gli schiacciatori di banda mentre il libero sarà Calitri.

Il primo set è piuttosto equilibrato con la Sieco che recupera subito un minimo margine che gli avversari avevano scavato, riuscendo ad allungare nella parte finale. Alla fine, il tabellone elettronico segnerà 25-22 per i padroni di casa.

Il secondo set, vede scendere in campo Fabi al posto di Menicali, sembrerebbe la fotocopia del precedente ma questa volta i ragazzi dell’Aversa riescono, con un colpo di coda a recuperare e ribaltare il vantaggio della Sieco. L’Accademy si aggiudica il secondo parziale con il punteggio di 23-25.

Al rientro in campo a differenza dei due precedenti set è la SIECO che trova un primo vantaggio. Tuttavia i ragazzi dell’Aversa hanno una marcia in più. La stanchezza si fa sentire in Casa Impavida ed anche il terzo set va agli avversari: 20-25. Ora il conteggio dei Set vede Aversa in vantaggio 1-2.

La Sieco che torna in campo per quello che potrebbe potenzialmente essere l’ultimo set di questo allenamento è completamente trasformata. Ora sono gli avversari ad accusare la stanchezza e Ortona ha via libera. Il set si conclude con un agevole 25-14.

Proprio come accaduto nella prima gara contro Fano, i ragazzi di coach Lanci dovranno affrontare il tie-break. Tie Break che va liscio e mantiene l’inerzia di quello precedente. La Sieco, dopo una primissima fase giocata punto a punto, prende il largo e termina set e gara con il punteggio di 15-7.

TABELLINO

Sieco Ortona – Normanna Aversa Academy 3-2 (25-22 / 23-25 / 20-25 / 25-14 / 15-7)

Sieco Impavida Ortona: Fabi 2, Simoni 7, Pedron 2, Toscani (L) 69% Positiva 44% Perfetta, Del Fra, Cantagalli 17, Carelli 4, Marinelli 11, Sette 12, Menicali 10.

Normanna Aversa: Alfieri 5, Simonelli, Calitri (L) 54% Positiva 33% Perfetta, Bongiorno, Darmios 7, Sacripanti 14, Diana 4, Mille 4, Ricco, Cester 21, Bonina 7, Conte, Mignone(L) Positiva 50%

Durata Totale: 1h 46’ (21’ / 27’ / 25’ / 20’ / 13’)

Errori Al Servizio: Ortona 17. Aversa 26.

Aces: Ortona: 12. Aversa: 2.

Muri Punto: Ortona: 11. Aversa: 10.