Immobile di via Lazio 61, verso una soluzione condivisa

MONTESILVANO – Si è tenuto presso il Comune di Montesilvano, un importante tavolo di confronto tra le amministrazioni comunali di Montesilvano e Pescara per discutere la spinosa questione dell’immobile di via Lazio 61. L’edificio, sebbene situato nel territorio di Montesilvano, è di proprietà del Comune di Pescara, e la sua destinazione è da tempo oggetto di dibattito e opinioni contrastanti.

All’incontro hanno partecipato per il Comune di Montesilvano il Sindaco Ottavio De Martinis e il Presidente del Consiglio Comunale Valter Cozzi. In rappresentanza del Comune di Pescara erano presenti gli Assessori Zaira Zamparelli e Alfredo Cremonese, affiancati dal delegato all’urbanistica Marcello Antonelli, dal dirigente del settore finanziario Andrea Ruggieri e, per Adriatica Risorse SpA (società partecipata al 100% del Comune di Pescara), Carlo Chiacchiaretta e Alessia Dedonato.

Al centro della disamina, l’intenzione delle due amministrazioni di trovare una soluzione ottimale e definitiva per la vicenda dell’immobile, manifestando una chiara e unanime volontà di risoluzione. Dopo che il comune di Pescara ha messo in vendita l’immobile, è stata avviata una valutazione complessiva delle manifestazioni d’interesse pervenute dai privati e nel corso dell’incontro di ieri, sono state ipotizzate varie soluzioni, tra cui, da parte del Comune di Montesilvano, la possibilità di procedere, come extrema ratio, all’esproprio dell’immobile per pubblica utilità.

Il Sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha espresso la sua soddisfazione per l’esito del tavolo: “Sono felice e soddisfatto di questo tavolo di confronto che ci vede uniti nel vaglio delle proposte e delle intenzioni future. Ringrazio tutti gli interlocutori intervenuti. Il destino dell’immobile di via Lazio è una spina nel fianco e vogliamo a tutti i costi intraprendere un percorso che ci porti insieme ad una soluzione definitiva. Se non dovessero esserci soluzioni alternative, come ultimo rimedio, procederemo all’esproprio dell’immobile per destinarlo a opera di pubblica utilità”.

L’assessore Cremonese ha aggiunto: “Fin da quando ho assunto l’incarico di assessore al Patrimonio del Comune di Pescara, sono stato particolarmente attento e sensibile alle tematiche legate alla sua gestione. Sto lavorando attivamente per affrontare tutte le emergenze esistenti sul territorio, compresa quella relativa all’immobile di via Lazio, soprattutto data la vicinanza con Montesilvano. L’incontro di ieri con il Comune di Montesilvano è solo la parte visibile di un dialogo continuo, in atto da tempo. Un confronto che ora è più attento che mai, volto a una risoluzione definitiva in merito all’immobile di via Lazio”.

Le amministrazioni si impegnano a proseguire il dialogo per individuare la soluzione più idonea e condivisa, nell’interesse delle comunità coinvolte.