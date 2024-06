Concerto di Antonella Ruggiero a Pescara: scaletta e fotogallery

PESCARA – Giovedì 30 maggio Antonella Ruggiero è stata protagonista a Cartoons on the Bay. La cantante si è esibita in uno concerto in Piazza della Rinascita a Pescara e ha ricevuto il Pulcinella Crossmedia Award assieme a Roberto Colombo per l’album “Altrevie”, un lavoro in grado di connettere mondi differenti attraverso il medium musicale. Di seguito alcuni scatti del live a cura di Roberto di Blasio e la scaletta con i brani eseguiti.

Scaletta concerto di Antonella Ruggiero a Pescara il 30 maggio

1 ELETTROCHOC

2 AMORE LONTANISSIMO

3 PER UN’ORA D’AMORE

4 TU MHI SHIVA (clarinetto + India)

5 SOLO TU (clarinetto)

6 ECHI D’INFINITO

7 IMPRESSIONI DI SETTEMBRE (clarin.)

8 CREUZA DE MA (intro flauto + India)

9 CAVALLO BIANCO

10 VACANZE ROMANE

BIS

TI SENTO