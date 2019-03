Il pilota Federico D’Annunzio passa al CIV Superbike

Il Campione Italiano: “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura e non vedo l’ora di provare l’Aprilia. Sono qui per dare il massimo“

PESCARA – Il pilota pescarese Federico D’Annunzio campione in carica National Trophy 1000 passa al CIV Superbike. Dopo una stagione strepitosa conclusasi con la vincita del titolo, il pilota abruzzese correrà con il nuovo team Virtus Racing Team in accordo con il team veneto Nuova M2 Racing e prenderà parte al Campionato Italiano Velocità nella classe regina Superbike.

Federico D’Annunzio gareggerà con il numero 41 in sella alla velocissima Aprilia RSV4 FW-STK che ha ha già dato tante soddisfazioni nel corso delle ultime stagioni. Nel team con Federico D’Annunzio nella Nuova M2 Racing anche i piloti Eddi La Marra n° 47, Enzo Chiapello n° 49, Alex Sgroi n° 33 che gareggeranno nel National Trophy.

Il campionato si svilupperà in 12 gare divise in 6 appuntamenti con due gare a week-end (Gara 1 il sabato e Gara 2 la domenica) sui circuiti di Misano, Mugello, Imola e Vallelunga. Le prime due gare avranno luogo il prossimo week-end al Misano World Circuit Marco Simoncelli con la gara 1 e gara 2 che si disputeranno rispettivamente il 30 e il 31.

Già la scorsa settimana per Federico D’Annunzio è stata ricco di appuntamenti a partire dalla partecipazione alla manifestazione Aprilia All Stars che si è tenuta sabato 23 marzo sul circuito del Mugello alla presenza di migliaia di persone tra appassionati, addetti ai lavori e giornalisti di radio, tv e carta stampata con servizi trasmessi tra gli altri, su Sky e Virgin Radio.Domenica 24 marzo, invece, ha partecipato con il Virtus Racing Team al Trofeo Transilvania Supermoto disputatosi sul Circuito Internazionale d’Abruzzo classificandosi in seconda posizione.

“Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura e non vedo l’ora di provare l’Aprilia. Sono qui per dare il massimo e imparare a sfruttare le peculiarità di questa moto, sono sicuro che con il team e Aprilia potremo ottenere ottimi risultati- ha dichiarato Federico D’Annunzio – Ringrazio Enzo Chiapello e Nuova M2 Racing per la possibilità che mi stanno dando”.

La gara 1 avrà luogo sabato 30 Marzo alle ore 14.10 mentre la gara 2 domenica 31 Marzo alle ore 15.20. Il primo round dell’ELF CIV 2019 dal Misano World Circuit sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports (accessibile anche dal sito civ.tv) con le repliche delle gare in onda la settimana successiva all’evento su Sky Sport MotoGP HD (martedì 2 aprile e mercoledì 3 aprile alle 21.00).