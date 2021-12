VASTO – É uscito il nuovo video di Natale del gruppo pop-folk vastese Banda Piazzolla intitolato “Il mio regalo più bello”. La canzone racconta di una lettera scritta da un bambino al suo papà che per tante ragioni, e ognuno di noi potrebbe immaginarne una, è lontano. I protagonisti, come è giusto nei giorni della loro festa, sono i bambini: Alessio Cassanelli, 8 anni, piccolo cantante e soprattutto futuro batterista di Banda Piazzolla; insieme a lui il coro di voci bianche “Art Junior” diretto da Maria Grazia Pezzuto. Di seguito abbiamo scambiato due parole con la band che ci farà conoscere più da vicino il brano.

Come nasce la canzone?

Come da tradizione da diversi anni Banda Piazzolla propone al suo pubblico la canzone di Natale; è una tradizione coinvolgente ed affascinante nel periodo più magico dell’anno.

Che tipo di Natale si augura la Banda Piazzolla?

Ci auguriamo, parafrasando il titolo della canzone, che per tutti il regalo più bello sia quello di trascorrere un Natale sereno insieme alle persone a cui vogliamo bene.

Cosa ci può dire di più su questo nuovo baby musicista?

Si chiama Alessio ed è il figlio della nostra cantante Romina Vallese. E’ praticamente nato sul palcoscenico; la mamma fino a una settimana prima di partorirlo si esibiva imperterrita dal vivo con Banda Piazzolla e questo di lui dice tutto. Studia batteria e l’estate scorsa durante i nostri spettacoli ha suonato alcuni pezzi.

Ci può dire qualcosa di più sul video?

Originariamente la canzone e il video dovevano raccontare la storia di un bambino che scrive una lettera di Natale al papà lontano perchè detenuto; le riprese, infatti, si sarebbero dovute effettuare in un istituto di pena. Purtroppo non ci è stata concessa l’autorizzazione dagli uffici competenti per cui la sceneggiatura è stata rivoluzionata all’ultimo momento.

Sono in programmi nuovi esibizioni live? Se si dove sarà possibile seguirvi?

Per le esibizioni live, covid permettendo, se ne riparlerà nella stagione degli spettacoli all’aperto del 2022 che va solitamente da aprile a settembre. Terremo comunque informato il nostro pubblico sui social.