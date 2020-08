Il mio amico è un asino, due appuntamenti a teatro: ecco dove

Lo spettacolo per bambini sotto la regia di Flavia Valoppi in scena il 26 agosto all’Aurum di Pescara mentre il 27 al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo

PESCARA – Il Teatro Ragazzi del Florian continua con Tutti a Teatro!Estate, sempre all’interno del progetto Il Florian e i Musei all’Aurum di Pescara e per l’Estate di Città Sant’Angelo 2020 al Teatro Comunale, con una produzione Florian Metateatro che ha debuttato subito prima del lockdown. “Il mio amico è un asino” andrà in scena il 26 agosto ore 18.30 Aurum, largo Gardone Riviera e il 27 agosto ore 21.00 Teatro Comunale di Città Sant’Angelo.

Uno spettacolo per bambini dai 4 anni, con oggetti animati e musica dal vivo. La regia è curata da Flavia Valoppi, di cui abbiamo visto l’apprezzato spettacolo Maldanno, storie che curano sempre all’Aurum con varie repliche durante il mese di agosto.

In scena l’attrice madrilena Zulima Memba, anch’essa tra i quattro interpreti di Maldanno, questa volta accompagnata in scena dal musicista Alessandro Parente. Disegno luci Andrea Micaroni, scenografia Miriam Di Domenico, costumi Giulia Assetta, pupazzi Laboratorio Incontro.

Il mio amico è un asino è la storia di un’amicizia tra una ragazza e il suo fedelissimo asino, la storia di un viaggio che attraversa luoghi, tempi ed emozioni. Soledad cerca instancabilmente Lindo, il suo asinello scomparso, che ha sempre condiviso con Soledad ogni esperienza, ogni avventura. Sarà l’incontro casuale con un musicista di strada che le farà ripensare l’amicizia come relazione che si coltiva tutti i giorni e che non esclude l’affetto per tutti gli esseri viventi.

La storia racconta anche, con allegria e spensieratezza, il rispetto per la Natura e la diversità, l’amicizia incondizionata con gli animali, in un viaggio che attraversa luoghi, tempi ed emozioni. Il chitarrista diventa vero e proprio personaggio, suonando dal vivo canzoni e filastrocche.

La drammaturgia è dedicata a “Platero y yo” del Premio Nobel per la Letteratura 1956 Juan Ramon Jimenez, poeta e scrittore spagnolo. La libera riscrittura cerca di mantenere intatto lo sguardo sincero e incantato dello scrittore sulla realtà, lo sguardo tipico del bambino quando viene lasciato libero di esprimersi e rendere “teatrale” attraverso gioco e azione un testo poetico.

Zulima Memba, laureata in Recitazione presso la “Real Escuela Superior de Arte Dramático” di Madrid, (R.E.S.A.D), dal 2001 opera anche in Italia e dal 2009 si stabilisce in Abruzzo.

Flavia Valoppi, una delle anime del teatro ragazzi Florian, attrice in spettacoli che hanno girato l’Italia come Cenerentola, La Bella Addormentata, Doralinda alla ricerca della bellezza perduta.

INFO E BIGLIETTI

Lo spettacolo chiuderà la stagione ragazzi all’Aurum Il 26 agosto, per poi replicare al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo il giorno dopo, 27 agosto alle ore 21.00 La prenotazione è obbligatoria e raccomandato l’uso della mascherina. I biglietti di €5 si potranno ritirare sul posto previa prenotazione via SMS al 393 9350933