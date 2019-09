“Il Manoscritto di Pianella”, domani la presentazione del volume

PIANELLA – Un catechismo massonico dei primi dell’Ottocento è tornato alla luce, dopo quasi due secoli, in un fondo dell’Archivio di Stato di Teramo tra le pagine di un antico processo a carico di un pianellese, Vincenzo Cipriani, al quale venne sequestrato nell’ottobre 1824 e che, per averlo detenuto, fu condannato.

Gli storici Elso Simone Serpentini, Loris Di Giovanni e Roberto Carlini hanno condotto sul catechismo massonico uno studio approfondito, da più angolazioni e da diversi punti di vista, oltre che proceduto alla sua trascrizione integrale, in un libro intitolato “Il Manoscritto di Pianella”, edito da Artemia Nova Editrice in collaborazione con il Ce.S.S.M.A (Centro Ricerche Storiche per lo Studio della Massoneria Abruzzese.

Il volume verrà presentato a Pianella sabato 28 settembre 2019 alle ore 18, presso la sede della Pro Loco, in via Borgo Carmine 2. Dopo i saluti del presidente del sodalizio, Edoardo Faieta, e l’introduzione di Roberto Sergiacomo, i tre autori, con l’ausilio della proiezione di immagini, sveleranno i segreti dell’eccezionale documento storico