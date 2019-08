Il Maestro Nicola Piovani premiato allo Spoltore Ensemble [FOTO]

Grande presenza di pubblico a Largo San Giovanni per seguire il concerto del Premio Oscar in“La Musica è Pericolosa” con il suo ensemble

SPOLTORE – Serata speciale dello Spoltore Ensemble lo scorso 18 agosto per il concerto del Premio Oscar, Nicola Piovani. Negli scatti del fotografo Roberto Di Blasio riviviamo alcuni momenti de “La Musica è Pericolosa” che ha visto la partecipazione dell’ensemble di Piovani.

Nell’occasione il Maestro ha ricevuto da Davide Cavuti il premio Cigognini. Durante l’esecuzione dei brani Piovani è intervenuto raccontando degli aneddoti e come sono nate alcune musiche.

Questo il commento di Cavuti circa l’assegnazione del Premio: “Il Premio Cicognini al maestro Piovani rappresenta un momento fondamentale per dare sempre più sostanza all’opera di divulgazione incessante che il Centro studi nazionale Cicognini effettua da anni per far conoscere un genio della musica vissuto a Francavilla al mare dove mantenne la residenza fino agli anni Ottanta e per molti anni dimenticato da tutti”.