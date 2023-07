“Il Controllo della Qualità degli APE”: presentazione seminario a Teramo

TERAMO – “Il Controllo della Qualità degli APE”: presentato questa mattina l’evento formativo promosso e realizzato dalla collaborazione tra AGENA, l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Teramo e gli Ordini Professionali della Provincia (Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio Geometri e l’Ordine dei Periti Industriali di Teramo). L’importante appuntamento si terrà mercoledì 12 luglio 2023 presso l’Università degli Studi di Teramo.

La Conferenza è stata presieduta da Camillo D’Angelo Presidente della Provincia di Teramo, Francesco Marconi Amministratore Unico Agena SRL, Arch. Ombretta Natali Presidente Ordine Architetti Teramo accompagnato da Arch. Luigi Vagnozzi, Geom. Marco Pompei Presidente Collegio Geometri Teramo, Ing. Nicolino Rampa e Ing. Ferruccio Reali in rappresentanza dell’Ordine Ingegneri Teramo, Per. Ind. Davide Di Febo Presidente Periti Industriali Teramo.

Il Focus del Seminario sarà sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE), strumento fondamentale per la valutazione dell’efficienza energetica di un edificio, nonché per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari sulla transizione ecologica e sulla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio locale, sia pubblico che privato.

Camillo D’Angelo, Presidente della Provincia di Teramo: “La transizione ecologica ed energetica sono argomenti di grande rilevanza sia in ambito globale che locale. La presenza sul territorio di un’agenzia come AGENA permette di affrontare queste tematiche in modo diretto, rapido ed efficace. Gli Attestati di Prestazione Energetica sono validi strumenti che consentono di identificare le aree di miglioramento in termini di efficienza energetica e di adottare misure per ridurre i consumi. Questo seminario rappresenta un importante momento di crescita e confronto con tutti i Professionisti che operano quotidianamente sul campo”.

Francesco Marconi, Amministratore Unico di AGENA: “Il ruolo di AGENA è anche quello di innescare una cooperazione attiva con tutte le organizzazioni locali, che hanno un chiaro interesse sulle argomentazioni energetiche e ambientali. Coinvolgere gli Ordini Professionali in un unico evento formativo è certamente un gran risultato, che permette di approfondire la conoscenza su normative e disposizioni degli Attestati di Prestazione Energetica, cruciali per lo sviluppo sostenibile del territorio”.

Oltre al Presidente D’Angelo e l’Amministratore Marconi, interverranno tutti i Presidenti di ogni Ordine Professionale così come, confermata è la presenza del Dirigente del Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo, Dario Ciamponi.

Seguiranno alcuni interventi tecnici operati da esperti e professionisti qualificati del settore, tra i quali l’Arch. Nicola Labia del Dipartimento Efficienza Energetica ENEA, che forniranno approfondimenti sulle procedure di controllo della qualità degli APE. La moderazione dell’intero evento è affidata all’autorevole Ing. Francesco Ranieri, Dirigente di Settore della Provincia di Teramo.

L’evento si svolgerà presso l’Università degli Studi di Teramo, uno dei primi atenei in Italia a lanciare il Corso di laurea in Diritto dell’ambiente e dell’energia, proprio per ottenere una migliore interazione tra mondo accademico e professionale.

La partecipazione al seminario è rivolta specificatamente agli architetti, agli ingegneri, ai geometri e ai periti industriali che operano nel settore energetico e edilizio e mira a promuovere la formazione continua e l’aggiornamento professionale, la cui partecipazione garantirà il riconoscimento di 3 CFP.