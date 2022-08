Casalbordino, uomo soccorso sul tratto di mare antistante il litorale

L’uomo si era rifugiato sulla barriera frangiflutti a causa del repentino cambiamento delle condizioni del mare

CASALBORDINO – Il Presidente della “Lifeguard – La Compagnia del Mare” Cristian Di Santo: “Giovedì 18 agosto, alle ore 16:00 circa, nel tratto di mare antistante il “Camping Santo Stefano” in Casalbordino (CH), la Bagnina di Salvataggio appartenente alla “Lifeguard – La Compagnia del Mare” Alice Scutti, avvistava un uomo sulla scogliera dinnanzi la predetta concessione.

Lo stesso, poco prima, era uscito in mare a bordo di un piccolo natante a remi quando, a causa del repentino cambiamento delle condizioni del mare, non sentendosi sicuro di riguadagnare la riva, decideva di rifugiarsi sulla scogliera a circa 350 metri dalla battigia. Dopo alcuni minuti l’uomo veniva raggiunto dal Bagnino di Salvataggio Vittorio Renzetti e dal Responsabile del Servizio di Salvataggio di Zona Gianluca Camaioni, a bordo di un pattino di salvataggio e veniva accompagnato a riva in buone condizioni di salute. Una volta al sicuro il malcapitato e i presenti in spiaggia ringraziavano gli Operatori intervenuti.

È fondamentale, in caso di cattive condizioni meteo-marine o di improvviso peggioramento delle stesse, la collaborazione dei Bagnanti che devono evitare di entrare in acqua o quantomeno tenersi a debita distanza da riva: negligenza e imprudenza potrebbero mettere a rischio non solo queste persone sprezzanti del pericolo, ma anche i Soccorritori”.