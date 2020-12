IIS Alessandrini, omaggiati gli allievi più bravi 2019/2020

MONTESILVANO – Emozionante cerimonia di premiazione, il 23 mattina, all’IIS Alessandrini di Montesilvano. Il Sindaco della bella cittadina rivierasca della provincia di Pescara, Ottavio De Martiniis, Barbara Di Giovanni delegata del suo esecutivo e già docente della scuola, con la dirigente scolastica Maria Teresa Di Donato hanno omaggiato gli allievi più bravi.

Una cerimonia intima ma, non per questo, meno importante, stamane alle 11, nell’aula Magna “Gianni Pagannone” i 3 migliori studenti dell’anno scolastico 2019\2020, in ordine: Giada Maria Stasio Donatelli, Alexandru Bogdan Nicolescu e Juan Guillermo Jaramillo Saa, diplomatisi con un prestigioso 100 e lode. Nella circostanza, però, non vanno, dimenticati nemmeno gli altri 9 studenti: Marica Carosella, Dominick Marcin Duda, Federica Colantuono, Pamela Calista, Gaia Cocchini, Vittoria Romano Di peppe, Giacomo Sfamurri e Corsignana Spedicato, capaci di conquistare un onorevole 100/100mi. L’I.I.S. Alessandrini è da anni impegnato nella valorizzazione delle eccellenze, perché la finalità dell’Istituto è quella di offrire a tutti qualità e professionalità, con l’obiettivo prioritario di dare agli studenti che si diplomano la possibilità di inserirsi in tempi brevi nel mondo del lavoro o di frequentare proficuamente un corso di studi universitari.

La cerimonia, in ottemperanza al nuovo Dpcm in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, è stata organizzata alla presenza dei soli studenti e degli insegnanti. Nel consegnare l’ambito attestato, il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martiniis, ha rimarcato: “Sono qui a conclusione di un momento difficile non solo per la nostra comunità, ma per il mondo intero. Questo è un momento importante perché si premieranno degli studenti dell’IIS Alessandrini, diplomati con il massimo dei voti. La meritocrazia è un valore che deve essere esaltato, ma soprattutto va premiato l’impegno di tutto l’Istituto, della Dirigente scolastica, dei suoi collaboratori e di tutti gli insegnanti che in tanti anni di vita di questa Istituzione hanno regalato tanto al territorio e ai nostri ragazzi in fatto di impegno e risultati. Un plauso quindi all’IIS Alessandrini che negli anni”, conclude il primo cittadino di Montesilvano, ”si è dimostrato un fiore all’occhiello del nostro territorio”.

Anche l’assessore Barbara Di Giovanni ha sentito la necessità di spendere parole di lode: “È un istituto tecnico di eccellenza che ha compiuto i suoi 30 anni dimostrando sempre impegno nella valorizzazione delle eccellenze. Questa è una scuola che ha dato grandi risultati soprattutto attraverso quei ragazzi che oggi”, ha sottolineato, ”possono usufruire di conoscenze e competenze spendibili nel mondo del lavoro e non solo”.

La Dirigente scolastica, Maria Teresa Di Donato sul valore simbolico dell’iniziativa: “La giornata di oggi è stata speciale perché il premio che hanno ricevuto, è stato il riconoscimento profuso dagli studenti e dai docenti dell’Istituto per la valorizzazione delle eccellenze. Questi ragazzi rappresentano una speranza per il futuro e per la rinascita del sistema Italia. L’I.I.S. ha due settori, uno economico ed uno tecnologico. Oltre a competenze tecniche e professionali, offre una solida cultura di base e quindi non ha nulla da invidiare come percorso di studi ai licei, anzi offre anche la possibilità di accedere al mondo del lavoro con competenze non solo teoriche ma anche pratiche, in quanto da noi”, chiosa la preside, “si svolgono attività laboratoriali durante le quali gli allievi hanno la possibilità di mettere in pratica ciò che si studia sui libri di testo”.

A conclusione della premiazione i tre studenti attraverso le parole di Giada Maria Stasio Donatelli hanno espresso gratitudine per il percorso quinquennale che ha visto la conclusione soltanto l’estate scorsa: “Ringraziamo la scuola per l’ottimo percorso di studi svolto. È stata una bellissima esperienza. Sono stati cinque anni bellissimi durante i quali abbiamo gettato solide basi per il nostro futuro”, si è congedata l’ex allieva, ”grazie alla formazione scolastica ed umana di cui abbiamo beneficiato”.