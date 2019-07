Iannetta e Lollino in finale al Concorso Professione Moda Giovani Stilisti

Annecchini: “Questo concorso rappresenta uno dei momenti più importanti nella carriera di un giovane stilista ed è l’occasione giusta per farsi notare dai grandi marchi internazionali“

PESCARA – Anche quest’anno, gli studenti della Fashion Academy Pianeta Moda di Pescara non deludono le aspettative. Dopo le vittorie conquistate negli ultimi anni, due allieve della prestigiosa scuola di formazione pescarese accreditata dalla Regione Abruzzo sono in finale alla 29esima edizione del Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti – RMI 2019, promosso e organizzato da CNA Federmoda. Le giovani aspiranti stiliste arrivate alla finalissima sono Giada Iannetta per la Sezione Maglieria e per quella Pellicceria, e Simona Lollino nella Sezione Intimo e Mare.

“Ancora un traguardo di grande rilievo per la nostra scuola e per la città di Pescara”, afferma Rita Annecchini direttore di Pianeta Moda, “siamo certi che l’impegno e la passione, insieme ad un grande lavoro, aiutino i talenti coltivati in Abruzzo ad emergere in un ambiente lavorativo competitivo come quello della moda. Questo concorso rappresenta uno dei momenti più importanti nella carriera di un giovane stilista ed è l’occasione giusta per farsi notare dai grandi marchi internazionali”.

Sono centinaia gli aspiranti stilisti provenienti da Istituti, Accademie e Università di ogni regione che hanno partecipato alle selezioni del primo e più noto concorso in Italia per giovani fashion designer. Una commissione tecnica composta da personalità di spicco del settore moda ha esaminato le tantissime proposte inedite presentate, decretando la lista dei partecipanti alla fase finale del concorso, che si svolge in collaborazione con la kermesse di moda internazionale AltaRoma dal 2 al 7 luglio.

Al vincitore assoluto sarà assegnato il Premio Speciale Lectra per il Design consistente in una licenza Kaledo™ Style con relativa formazione del valore di 6 mila euro. Per i vincitori delle diverse sezioni sono previste borse di studio e stage in imprese del settore, oltre all’opportunità di partecipare al Progetto N1 Nice One realizzato in collaborazione con The One Milano e Federazione Moda Italia di Confcommercio.