I Solisti Aquilani protagonisti all’Emilia Romagna Festival 2021

I Solisti Aquilani si esibiranno con Ramin Bahrami e Massimo Mercelli in un programma tutto dedicato a Johann Sebastian Bach

L’AQUILA – I Solisti Aquilani Trio (Azusa Onishi, violino, Rocco Roggia, violino e Simone De Sena, violoncello) suoneranno nell’Arena San Domenico di Forlì con il pianista Ramin Bahrami e il flautista Massimo Mercelli nell’ambito dell’edizione 2021 dell’Emilia Romagna Festival.

Un programma tutto dedicato a Johann Sebastian Bach con la Sinfonia dalla cantata BWV 156 e l’ Offerta Musicale BWV 1079.

L’ ingresso è gratuito. Prenotazione a noviart.info@gmail.com, 349 0542645 – 338 8166089 (solo WhatsApp e sms).

In caso di maltempo il concerto si terrà nella Sala Santa Caterina in via Romanello da Forlì n. 2.