I poteri pubblici nell’età del disincanto: presentazione del volume a Lanciano

Saranno trattate tematiche che riguardano tutto e tutti, che condizionano la nostra vita, il futuro nostro e delle giovani generazioni

LANCIANO – L’Associazione R.A.T.I. (Rete di Abruzzesi per il Talento e la Innovazione) apre il 2020 con un evento di grande importanza con tematiche che riguardano tutto e tutti, che condizionano non poco la nostra vita, le nostre attività, il futuro nostro e delle giovani generazioni.

Lo farà con Giovanni Legnini (Avvocato cassazionista, già Vice Presidente CSM) e Daniele Piccione (Consigliere parlamentare del senato e Docente universitario) che presenteranno il loro libro “I poteri pubblici nell’età del disincanto” che saranno coordinati dal giovane talento professore di Storia Francesco Sfredda.

L’incontro-dibattito si svolgerà giovedì 9 gennaio, alle ore 16.45, a Lanciano, presso la Sala “Benito Lanci” della Casa di Conversazione.

“Nel corso dell’ultimo decennio gli effetti sociali della recessione e delle crisi finanziarie hanno creato, in Occidente, un vero e proprio crollo di fiducia nei politici e nei decisori pubblici. Questa ondata di disaffezione, se non di repulsione, ha inciso a fondo sulle principali direttrici di politica economica e sulla grande regola europea dell’equilibrio di bilancio, e sulle idee alla base delle riforme strutturali. L’economia, travolta dagli effetti della globalizzazione e dall’accelerazione tecnologica, sembra oggi arida materia per tecnici che la usano a loro piacimento ai danni del “popolo” che non può comprenderla; il diritto, a sua volta, sembra arrancare dietro a un’evoluzione tecnologica di cui non riesce a tenere il passo e che non riesce a governare. Questo lavoro propone un’analisi approfondita dei mutamenti di rapporto tra le funzioni legislative, giurisdizionali e regolatorie, fermando l’attenzione sugli snodi nevralgici in cui si sviluppano le relazioni tra ordinamento giuridico e sistema economico.”

L’iniziativa è stata accreditata dagli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti di Lanciano.