I.I.S. “Alessandrini” presente a Mediterranea 2019

PESCARA -Dal 12 al 14 luglio 2019 nel Porto Turistico Marina di Pescara si è svolta la XXXIV edizione di “Mediterranea”, la storica manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari abruzzesi ed al territorio della nostra Regione.

Soprattutto per promuovere e valorizzare il turismo della Regione Abruzzo, la Camera di Commercio di Chieti Pescara ha stipulato una convenzione con il nostro Istituto per favorire l’inserimento degli studenti del settore turistico in attività di alternanza scuola lavoro, con l’obiettivo di elaborare delle linee guida per la progettazione di itinerari turistici, paesaggistici e culturali.

Durante “Mediterranea” quattro studenti delle classi quarte dell’indirizzo turismo dell’IIS Alessandrini di Montesilvano Gaia Monterosso della 4 A Turismo, Federica Colantuono, Denise Collevecchio e Giada Stasio della 4 B Turismo hanno svolto attività di informazione e sensibilizzazione sull’offerta di eccellenza turistica e storico-culturale della Regione Abruzzo; gli studenti, con particolare riguardo alla “Via Verde” e alla “Costa dei Trabocchi”, hanno messo in evidenza in evidenza il progetto di mobilità sostenibile della Costa dei Trabocchi con l’obiettivo di organizzare il territorio per una fruizione sostenibile della mobilità estiva tramite Bike Station, Bike Bus, Linee Bus, Parcheggi di scambio nelle stazioni.

Gli studenti, oltre a questo compito di informazione turistica, hanno svolto anche attività di accoglienza nell’area fiera, nell’area workshop e all’interno del Padiglione “D. Becci”.

A cura di Stefano Freddi