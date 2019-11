Hotel Tordò, comedy show stasera a Calesita Montesilvano

MONTESILVANO – Venerdì 22 novembre alle 21.30 presso l’Associazione Culturale Calesita di Montesilvano (via Verrotti, 61) in scena la comedy show per grandi e piccini “Hotel Tordò“. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione al numero 328.8071121.

Hotel Tordò è un comedy-show ambientato all’interno di una surreale reception interpretato da due clown (I Fratelli Tordò) che, utilizzando i caratteri del Bianco e de “L’Augusto”, il linguaggio del corpo e della musica, intrecciano una serie di nuovi sketch. Nell’imprevedibile Hotel Tordò sparizioni di suocere, preziosismi di micro-magia in lingerie e una serie di imprevedibile errori renderanno una tranquilla vacanza una catastrofica commedia.

Uno spettacolo di teatro surreale raccontato con la poesia e l’allegria del clown dove portare in vacanza anche se per un breve soggiorno i pensieri, le preoccupazioni e le paure di tutti i giorni. Spettacolo adatto ad un pubblico di tutte le età.