Hip Hop Festival Abruzzo, all’Aquila migliaia di ballerini

Gli organizzatori pensano già all’edizione 2019. E il 5 maggio arriva Kledi

L’AQUILA – Ben 90 crew provenienti da tutta Italia, più di 1000 ballerini e circa 1500 persone a guardare e godersi lo spettacolo. Sono i numeri del successo dell‘Hip Hop Festival Abruzzo, che si è tenuto la scorsa settimana all’Aquila per la sua undicesima edizione.

Organizzatrice dell’evento, la ballerina Alice Cimoroni che, ancora con l’adrenalina e l’emozione in corpo, racconta: “Ricomincerei tutto domani se potessi. Sono felice, soddisfatta e tanto grata verso le persone che ci hanno sostenuto e che continuano a farlo”. Migliaia i ballerini arrivati nel capoluogo da diverse città (Brescia, Napoli, Roma, Bologna, Fabriano, Rimini, per citarne alcune). Anche l’Abruzzo era presente in massa, con ragazzi e ragazze arrivati da Giulianova, Atessa, Teramo, Roseto, Pescara, Chieti e L’Aquila.

Grande partecipazione anche agli stage, a conferma della voglia di studiare e confrontarsi.

“A detta di molti, l’HHF si conferma essere ancora una volta un evento eccezionale – dice ancora Cimoroni – una vera e propria festa in cui non si respira competizione, agonismo, e dove non esiste la cosiddetta ansia da prestazione. È una festa hip hop dove gli insegnanti sono persone umili, pronte a dare consigli, mettendosi a disposizione dei ragazzi che a loro volta sono travolti da una vera voglia di studio e confronto”.

“Ringrazio tutto il mio team, senza il quale non avrei mai potuto realizzare un evento che lascia sempre un bel ricordo nel cuore di chi vi ha partecipato”, conclude Cimoroni che – chiusa questa edizione e con uno sguardo già alla prossima – è ora impegnata in un’altra iniziativa, rivolta questa volta a ballerini classici, neo classici e modern.

Il 5 maggio, infatti, la scuola di danza New Vibe Studio (sita in via B, Vecchioni 12 c/o Sporting Center), di cui Alice è direttrice artistica insieme a Eleonora Pacini, ospiterà uno stage del maestro Kledi Kadiu, noto ballerino e insegnante della trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi e direttore della Kledi Dance a Roma, in cui Alice insegna.