Hansel e Gretel del TSA in scena a Sulmona: ecco quando

In programma domenica prossima, 18 ottobre alle ore 18 all’Auditorium dell’Annunziata per il Festival di Teatro per ragazzi e famiglie

SULMONA – Per “Frequent(I)Azioni Popanz” Festival di Teatro per ragazzi e famiglie organizzato da Fantacadabra con il sostegno e il contributo del Comune di Sulmona e la collaborazione del Teatro Stabile d’Abruzzo, va in scena nell’Auditorium dell’Annunziata, domenica 18 ottobre, alle ore 17.00, Hansel e Gretel C’era una volta… una matrigna che abbandonò nel bosco i piccoli Hansel e Gretel con Roberto Mascioletti, Santo Cicco, Martina Di Genova, Emanuela D’Agostino, scene Associazione Culturale Telapinta, costumi Antonella Di Camillo e Daniela Verna, musiche e canzoni originali Paolo Capodacqua, ideazione e regia Mario Fracassi

Lo spettacolo, che rientra nell’ambito del progetto Sistema Cultura Abruzzo del TSA per sostenere e valorizzare il lavoro teatrale dell’intero territorio abruzzese, trasforma la semplice storia attraverso un virtuosismo tecnico di giochi d’ombra e colori, di pupazzi, di danze e canzoni eseguite dal vivo, di voci infantili, filo di distanza tra fiaba e realtà, tra piccoli e grandi, sotto l’egida della fantasia. Il senso magico della fiaba è soprattutto l’ineffabile sorriso del piccolo e grande pubblico: anche esso torna a casa con in tasca sassolini di felicità.