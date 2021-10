Halloween 2021: i principali eventi in Abruzzo

Travestimenti da brivido, zucche, dolcetti, maschere, eventi a tema. Gli appuntamenti previsti per Halloween 2021 in tutta la Regione



Manca ormai poco alla serata più paurosa e spassosa dell’anno: Halloween. Il nome completo è All Hallows’ Eve che tradotto significa “Notte di tutti gli spiriti sacri”, cioè vigilia di Ognissanti; infatti cade ogni anno il 31 ottobre. Contrariamente a quanti molti pensano, non si tratta di una festa americana ma le sue radici affondano nelle tradizioni europee. C’è chi ne rintraccia le origini nella festa romana dedicata a Pomona, dea dei frutti e dei semi e chi la collega a quella celtica di Samhain, che celebrava il passaggio dalla stagione dei raccolti all’inverno; era la notte in cui le anime dei morti tornavano sulla terra in compagnia di streghe, demoni e fantasmi.

In passato in Italia esistevano diverse tradizioni riguardanti le celebrazioni di questa festa. In Abruzzo, per esempio, si bussava alle porte per chiedere offerte placare i defunti. Oggi le celebrazioni si sono uniformate e la ricorrenza ha assunto un significato prevalentemente commerciale. Feste, travestimenti da brivido, zucche, truccabimbi, caramelle, mascherine, dolcetto o scherzetto, eventi a tema. Ai giorni nostri Halloween ha finito per essere soprattutto questo.

In tutta la Regione, dopo lo stop del 2020 dovuto alle restrizioni imposte dalla pandemia, tornano, seppur a ranghi ridotti, gli appuntamenti in agenda, che si svolgeranno tutti nel pieno rispetto delle regole e delle adeguate misure di sicurezza indicate nei protocolli di sicurezza citati nelle ordinanze statali e regionali. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di Pescara

Da FamiLab a Montesilvano, dalle 16.30 alle 19.30, laboratorio da brivido, tanti giochi e sfilata con la premiazione del costume più spaventoso. Festa in maschera al Futuro Imperfetto 2.0 e al Piano Terra. Al Temple Bar tributo ai Doors a cura degli Alabama Blues, al Loft 128 di Spoltore i Fanatici vi faranno divertire con sonorità Anni 70/80 e a seguire il dj set di Alessio Rulli. Per gli amanti del ballo il Natura Club House coglierà l’occasione per presentare il nuovo progetto del venerdì con resident Claudio Di Rocco e Alessio Costa. Si torna a ballare anche alla Discoteca Megà dopo una cena che può essere, a seconda della formula prescelta, a base di pizza o di pesce. Si balla anche al Dancing Dollaro solo pomeriggio dalle ore 16 alle 20 per l’Happy Halloween.

Provincia di Chieti

Alle 18 in largo Cremonesi a Chieti si svolgerà l’evento “Tremate gente di Teate….le Streghe son tornate!”, organizzato dall’associazione culturale Teate Nostra: lo scrittore David Ferrante racconterà storie vere di alcune streghe vissute nei paesi d’Abruzzo. Nella notte più spaventosa dell’anno il castello medievale di Roccascalegna aprirà le sue porte per far scoprire atmosfere magiche e da brivido quando lo spirito inquieto del barone Corvo de Corvis si aggira tra le stanze del maniero. I Puntoradiokom si esibiranno insieme a Claudio Golinelli, storico batterista di Vasco Rossi, al Centro Commerciale Agorà di Atessa a partire dalle ore 21. Allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo i Maiden Division renderanno omaggio ai grandi successi degli Iron maiden.

Provincia de L’Aquila

Già dalla mattina alla Fattoria Valle magica di Carapelle Calvisio si potrà vivere la festa di Halloween in stile americano con i cibi della tradizione d’oltremare e il tipico horror inglese. Halloween Party nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 19.00, ad Avezzano, con merenda spaventosa, animazione, trucco bambini. A Santo Stefano di Sessanio, dalle 18, la quarta edizione de La festa delle lumere con, tra le varie cose, una cena spettacolo in cui verranno raccontate in diversi modi le origini di questo giorno, del perché si festeggiava, del perché ancora si festeggia. Nel capoluogo da CaseMatte, a partire dal pomeriggio, mostra degli Incubi, splatter dinner, musica dal vico e horror dj set. Serata a tema al Ristorante Fior di Loto, con cena e dopocena con karaoke e revival. A Capestrano, nei pressi del Convento di San Giovanni, torna la storica iniziativa gastronomica chiamata “Bettola”, con un menu a base di fagioli e antichi sapori abruzzesi.

Provincia di Teramo

Dalle 10.30 in poi la fattoria 123 Stalla di Rachele Intini di Pietracamela proporrà un laboratorio a tema, giochi per grandi e piccini e merenda con bontà genuine, Sesta edizione di Halloween a Ripattoni di Bellante dove, a partire dalle 17, mostri, streghe, spiriti e fantasmi si aggireranno per le vie del borgo per accogliere i visitatori. A Bellante, sempre dalle 17, party in maschera per adulti e bambini. Grande festa per tutti i bambini, dalle ore 17 alle ore 19.30, al Quartiere Sacro Cuore di Martinsicuro.