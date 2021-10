Celano si appresta ad ospitare la premiazione di un importante Concorso

Il 13 novembre l’Orchestra della Diocesi dei Marsi eseguirà il brano vincitore del Concorso indetto dalla Chiesa Luterana di Napoli

CELANO – Nella serata del 13 novembre, con inizio previsto alle ore 18:00, all’Auditorium “Enrico Fermi” di Celano, l’Orchestra giovanile delle Diocesi dei Marsi eseguirà l’opera vincitrice di Monica Scibelli, ispirata al racconto “Rosso verticale” di Linda Di Giacomo. Nel corso dell’evento si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso di composizione indetto dalla Chiesa Luterana di Napoli. L’Ensemble, diretta per l’occasione dal maestro Massimiliano De Foglio, si avvarrà della voce narrante dell’attore Corrado Oddi. Il premio è stato riproposto, dopo il periodo di restrizioni dovuto al diffondersi della pandemia, nel ricordo della storica direttrice artistica Luciana Renzetti.

“Abbiamo concesso il patrocinio, e messo a disposizione l’Auditorium E. Fermi, in quanto riteniamo la manifestazione meritevole di apprezzamento perché coerente con le finalità del nostro Statuto – dichiara Silvia Morelli, Presidente del Consiglio Comunale-. Al Comune di Celano spetta solo l’onore di ospitare un evento per il quale la nostra Città è stata scelta dagli organizzatori come location ideale per la premiazione non solo per la bellezza, ma anche per il calore e l’accoglienza che il popolo celanese e tutta l’Amministrazione hanno riservato ai vari artisti che si sono esibiti durante il periodo estivo. Per questo ringrazio gli stessi organizzatori, sperando che Celano possa essere scelta sempre come la meta ideale per iniziative importanti e di spessore artistico, culturale e sociale. Ci tengo a ricordare che l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid-19”.