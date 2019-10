Halloween 2019 allo Zanardi Pub, djset e altri appuntamenti

PESCARA – Nuovi appuntamenti allo Zanardi Pub di Pescara in questa settimana che copre gli ultimi giorni di ottobre e introduce a novembre. Partiamo da questa sera con il consueto appuntamento settimanale del martedì di Zanardi a base di musica dal vivo e drinks. Daniele Fabiano sarà invece protagonista del mercoledì con tante cover dedicate alla musica italiana. Giovedì 31 ottobre appuntamento speciale con ZanHalloween 2019 con il djset a cura di Umberto D’A e la premiazione delle migliori maschere e la più “Horro”. Venerdì primo novembre altro djset questa volta con Roby Lyza mentre sabato c’è Pino Titta Dj a far ballare con la sua musica in consolle. Andiamo a vedere di seguito il riepilogo con gli appuntamenti settimali previsti in questo locale pescarese.

PROGRAMMAZIONE ZANARDI 29 OTTOBRE – 2 NOVEMBRE 2019

Martedì 29 Ottobre

“#ILMARTEDì di Zanardi”

[Live Music & Drinks]

Mercoledì 30 Ottobre

Fabiano & Co.

[Covers Musica italiana]

Giovedì 31 Ottobre

ZanHalloween 2019

[Dj Umberto D’A / Dj Set]

Venerdì 01 Novembre

Roby Lyza Dj

[Dj Set]

Sabato 02 Novembre

Pino Titta Dj

[Dj Set]