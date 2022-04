“Halleluiah”, alla scoperta della preghiera per la pace di Banda Piazzolla

VASTO – Col desiderio di interpretare l’angoscia di tutti per le terribili sofferenze del popolo ucraino, è online la preghiera per la pace di Banda Piazzolla. Si tratta di un video basato sulla canzone di Leonard Cohen “Halleluiah” con testo originale in italiano di Romina Vallese. Protagonista la nostra Arianna con la partecipazione dei bambini del coro Art Junior diretto da Maria Grazia Pezzuto.

Quale messaggio si vuole trasmettere con questo brano?

Questa canzone è il tentativo di rappresentare la guerra con le sofferenze e le devastazioni che essa provoca, attraverso gli occhi dei bambini. Al tempo stesso è un’accorata preghiera di pace affinché tutto ciò possa finire al più presto.

Cosa ci può dire su questo coro Art Junior?

Il coro Art Junior è parte dell’Associazione il “Golfo delle idee” di Vasto, nata ad opera di alcune maestre di scuola elementare con lo scopo di portare avanti attività culturali e ricreative in favore dell’infanzia

Come la musica può contribuire alla pace?

Certamente la musica non potrà mai mettere d’accordo i contendenti. Il suo compito è sensibilizzare, creare movimenti di opinione, rappresentare i desideri e i sogni della società. Pensiamo a quello che ha potuto fare un brano come “Imagine” di John Lennon per i movimenti pacifisti degli anni 70.

Progetti per questa primavera, previsti nuovi brani in lavorazione?

A maggio in occasione della festa della mamma nuova canzone e nuovo video intitolato “SuperMamma” sempre con il coro Art Junior. Poi a giugno il nostro brano estivo “Estate di contrada” con relativo videoclip

State progettando nuove tappe live per i prossimi mesi? Potete già anticiparci qualcosa?

Per il live c’è ancora una certa incertezza generale dovuta agli strascichi del Covid e della guerra. Nonostante ciò abbiamo già diverse serate, sia in provincia di Chieti che di Pescara e contiamo che a queste, se la situazione si dovesse definitivamente sbloccare, se ne aggiungano parecchie altre. In ogni caso terremo aggiornato il nostro pubblico di tutte le date su Facebook.