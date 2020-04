Guido Del Grosso compie 97 anni, auguri allo storico fornaio di Chieti

CHIETI – Compie 97 anni, venerdì 24 aprile 2020 Guido Del Grosso, titolare dell’omonimo forno storico di Chieti in Via Tabassi, traversa di Corso Marrucino vicino il Liceo Classico “G.B. Vico” e il Convitto Nazionale. Il Signor Guido Del Grosso era una istituzione per i ragazzi degli anni Settanta con le sue varietà di pizze e panzerotti che all’epoca erano sconosciute. Un uomo all’avanguardia, in un’epoca dove ancora si andava a mangiare la pizza al piatto, ma lui le faceva più buone di adesso e al taglio

