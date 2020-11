Guida Michelin 2021: i ristoranti abruzzesi premiati

Conferma le Tre Stelle il Casadonna Reale di Niko Romito a Castel di Sangro; assegnata una stella ad altri quattro ristoranti



CASTEL DI SANGRO – Presentata questa mattina, mercoledì 25 novembre, rigorosamente in streeming, la 66esima edizione della Guida Michelin Italia, in occasione della quale sono state annunciate le nuove stelle Michelin. Conferma le Tre Stelle il Casadonna Reale di Niko Romito a Castel di Sangro (L’Aquila), allo chef, che nei giorni scorsi si era stato asssegnato anche il riconoscimento del Gambero Rosso, va anche il Premio Speciale Mentore 2021. Esce dal gotha delle Tre Stelle il Ristorante Magione Papale dell’Aquila. Confermano Una stella Villa Majella della famiglia Tinari a Guardiagrele, Al Metrò di Nicola Fossaceca a San Salvo, La Bandiera della famiglia Spadone a Civitella Casanova e il D.One dello chef Davide Pezzuto a Montepagano di Roseto degli Abruzzi.

Quattordici, infine, i Bib Gourmand. Il Bib Gourmand – nome che si rifà al bonario Omino Michelin, Bibendum, nonché mascotte ufficiale del Gruppo – è un apprezzato riconoscimento per locali informali in grado di proporre una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a meno di 35 €. La 66a edizione della Guida Michelin Italia associa la faccina sorridente dell’Omino che si lecca i baffi a: Casa Elodia a Camarda, Taverna dei Caldora a Pacentro, Da Giocondo a Rivisondoli, Clemente a Sulmona, Locanda del Barone a Caramanico Terme, Trita Pepe a Manoppello Scalo, Estrò a Pescara, Taverna 58 a Pescara, Osteria dal Moro a Giulianova Lido, Borgo Spoltino a Mosciano Sant’Angelo, Bacucco d’Oro a Mutignano di Pineto, 3 Archi a Notaresco, Vecchia Marina a Roseto degli Abruzzi e Spoon a Teramo.

Ricordiamo che a Guida Michelin non è solo cartacea. Tutti i ristoranti della Guida Michelin Italia si trovano anche nella app Michelin Ristoranti, scaricabile gratuitamente per iOS e Android.