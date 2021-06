Guardiagrele, grande successo e sold out per il Requiem di Mozart

Prossimo appuntamento domenica 4 luglio alle ore 21, in piazza San Francesco, un omaggio al compositore Igor Stravinskij

GUARDIAGRELE – L’esordio di questo GO Abruzzo Festival 2021 non avrebbe potuto essere più emozionante: la Messa da Requiem di Mozart nella grande chiesa di Santa Maria Maggiore, con l’orchestra Benedetto Marcello diretta da Maurizio Colasanti e il Coro Lirico d’Abruzzo con la direzione di Alberto Martinelli, insieme alle voci soliste di Federico Buttazzo, Antonella Carpenito, Erica Rondini e Piotr Wolosz, ha incantato il pubblico presente, con personalità illustri e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a un capolavoro immortale della musica, a chi ci ha lasciato tragicamente in quest’ultimo anno e a chi si è prodigato per salvare vite e limitare le conseguenze dell’epidemia.

Le restrizioni anti-covid ancora in vigore hanno limitato i posti disponibili al pubblico, anche tenendo conto della presenza di personalità istituzionali ed esponenti del mondo della sanità, degli Ordini professionali di medici e farmacisti: numerose le richieste che è stato impossibile soddisfare.

A parziale risarcimento per chi è rimasto fuori, la diretta streaming sulla pagina Facebook di Guardiagrele Opera, che ha avuto diverse migliaia di visualizzazioni, e la diffusione audio nella piazza antistante il duomo.

Il successo di questo evento, al di là di ogni aspettativa, è il miglior viatico per i prossimi appuntamenti del Festival, che andrà avanti fino al 22 agosto con una ricca offerta di spettacoli di alto livello. Prossima data da segnare, domenica 4 luglio alle ore 21, in piazza San Francesco, un omaggio al compositore Igor Stravinskij nel 50° anniversario della morte: il balletto con canto in un atto Pulcinella, insieme alle Antiche arie e danze per liuto di Ottorino Respighi, con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta per l’occasione da Maurizio Colasanti, e il corpo di ballo TDM Dance Group.

