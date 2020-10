Guardie particolari ittiche volontarie, oggi il giuramento a Pescara

Di Nisio: “Come amministrazione facciamo affidamento sul loro straordinario senso civico e sulla loro disponibilità. Non dimentichiamo che si tratta di volontari che prestano il loro tempo per competenze di pubblico interesse”

PESCARA – Pierpaolo Pelliccione e Sebastiano Di Maio sono da oggi a tutti gli effetti Guardie particolari Giurate ittiche volontarie. Hanno prestato giuramento questa mattina – nella sala Giunta di palazzo di città – dinanzi all’assessore comunale Nicoletta Di Nisio. La nomina di Di Maio e Pelliccione, avvenuta con determina dirigenziale, risaliva allo scorso 22 settembre. I compiti della GPGIV sono quelli di vigilare sull’esercizio della pesca nelle acque interne, nonché di favorire ed esercitare tutte le azioni utili e necessarie al controllo, conservazione e difesa della fauna ittica.

“La loro funzione coprirà ruoli di estrema importanza a livello ambientale e faunistico – ha detto l’assessore Di Nisio – Come amministrazione facciamo affidamento sul loro straordinario senso civico e sulla loro disponibilità. Non dimentichiamo che si tratta di volontari che prestano il loro tempo per competenze di pubblico interesse”.