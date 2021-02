Guardiagrele, viola l’obbligo di quarantena: 48enne denunciato

É accaduto a Guardiagrele. L’uomo non era presente a casa quando i Carabinieri hanno effettuato il controllo commettendo un illecito penale

GUARDIAGRELE – Nonostante fosse in regime di quarantena preventiva obbligatoria perché era stato a contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus, un uomo di 48 anni di Guardiagrele, forse supponendo che nessuno avrebbe controllato, ha deciso di uscire di casa.

Così, quando i Carabinieri della locale stazione sono andati a casa sua in pieno giorno per controllare il rispetto della quarantena, hanno trovato solo la moglie, anche lei sottoposta alla stessa misura, che si è limitata a dire che il marito era uscito, senza indicare dove fosse. Al suo ritorno, l’uomo non ha dato ai militari alcuna spiegazione sulla sua uscita.

Ora è stato denunciato a piede libero alla procura della Repubblica di Chieti per violazione delle norme anti-Coronavirus. Violare la quarantena costituisce, infatti, un illecito penale: grave al punto che in Germania si valuta addirittura di punirlo con la detenzione.