SANT’EUFEMIA A MAIELLA – C’è grande fermento a Sant’Eufemia a Maiella intorno alla Granfondo Maiella-Morrone, quarto appuntamento in calendario dei circuito Mtb Abruzzo Cup, assolutamente da non perdere domenica 26 giugno per tutti gli appassionati e i praticanti delle ruote grasse.

Data la risonanza che questa manifestazione ha raggiunto nelle due edizioni disputate solamente nel 2019 e nel 2021 (eccetto nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria nazionale), il comitato organizzatore della Functional Fit-360 Sport&Fitness sta lavorando attivamente all’insegna della massima accoglienza proponendo il percorso point to point di 34 chilometri (1.300 metri di dislivello) con partenza alle 9:30 in piazza dell’Emigrante.

Il tracciato prevede la percorrenza di strade comunali e di sentieri regolarmente tracciati e indicati come percorsi ciclopedonali. La parte alta sarà ripetuta 2 volte mentre al secondo giro per rientrare in paese ci sarà l’attraversamento nei pressi del rifugio Passo San Leonardo. Poi si scende in direzione Rocca Caramanico per poi rientrare nel sentiero del vecchio mulino e in paese per il traguardo.

Le iscrizioni sono ancora possibili alla quota di 25 euro fino al giorno precedente la manifestazione e anche in loco la mattina prima della partenza alla quota maggiorata di 35 euro con garantiti chip, pacco gara e busta ristoro.