Due ruote per un abbraccio 2022: passeggiata cicloturistica a Giulianova

GIULIANOVA – É Giulianova, la città dove i partecipanti alla pedalata di solidarietà organizzata dai sei club Lions della provincia di Teramo, si abbracceranno idealmente, nella serata di domani, dopo essere partiti da Martinsicuro e da Silvi. Alle 19.15, infatti, i due gruppi partecipanti a “Due ruote per un abbraccio 2022: cani allerta diabete” si ritroveranno in piazza del Mare, a Giulianova, per una cerimonia che sarà il giusto coronamento di un’iniziativa che coniuga ambientalismo, pratica sportiva e solidarietà sociale.

“Due ruote per un abbraccio” è una passeggiata cicloturistica ideata per sostenere l’addestramento e la donazione di cani “allerta diabete” per bambini e adulti. La biciclettata consentirà di godere del panorama dei territori attraversati e di approfondire, al tempo stesso, le complesse problematiche legate al diabete. Ai partecipanti non sarà chiesto di pagare una quota di iscrizione, ma di contribuire con un’offerta volontaria alla donazione di un cane “allerta diabete”, ovvero di un cane che, opportunamente addestrato, è in grado di riconoscere le variazioni del livello di glicemia e di avvertire i familiari della persona a lui affidata. L’evento rientra in un progetto avviato dai Lions nel 2018 che si propone di diffondere a livello nazionale l’impiego di questi cani, animali il cui olfatto straordinario è stato spesso capace di scongiurare la morte di persone affette da diabete, malattia metabolica diffusissima.

La passeggiata, aperta a tutti, senza limiti di età, avrà inizio alle 17 a Martinsicuro e alle 16.30 a Silvi Marina. I due gruppi attraverseranno tutti i centri costieri, fino all’incontro, alle 19.15, in piazza del Mare. A conclusione dell’evento, prenderanno la parola il Vice Sindaco del Comune di Giulianova Lidia Albani, il presidente di zona del Lions Club Maurizio Vaccarili, il past governatore Franco Esposito, il dottor Francesco Truscelli, il presidente di Serena Onlus Roberto Zampieri. Gli interventi saranno coordinati dal presidente del Lions Club Giulianova Liana Settepanelli. Al termine dell’incontro, si procederà alla donazione del primo cane che, selezionato tra i randagi accolti dal gruppo “Qua la zampa” di Roseto, ha già terminato l’addestramento.