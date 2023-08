Al via da Fossa “Castelli di memoria”, il progetto dei Solisti Aquilani

Dal 2 agosto nove concerti toccheranno altrettante località dell’aquilano; in ognuna previsti anche un walk talk e una degustazione

FOSSA – Parte domani, mercoledì 2 agosto, da Fossa la serie di nove concerti nei centri dell’Abruzzo interno per Castelli di memorie. Si tratta di un progetto dei Solisti Aquilani, finanziato dal ministero per l’Ambiente e la Sicurezza energetica (Mase) nel quadro dell’avviso pubblico per la proposta di iniziative a supporto dell’attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile – Vettore “Cultura della Sostenibilità” – e dalla Fondazione Cassa di risparmio dell’Aquila.

«Il calendario degli appuntamenti prosegue fino al 27 agosto», spiega Maurizio Cocciolito, direttore artistico dei Solisti Aquilani. «La nostra orchestra ha approfondito il tema dello sviluppo sostenibile, con l’esecuzione delle Quattro stagioni di Antonio Vivaldi, una reinterpretazione del capolavoro vivaldiano, per sensibilizzare il pubblico sui pericoli dei cambiamenti climatici. Il cd realizzato ha già avuto 4 milioni di ascolti su Spotify. Ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare il capolavoro vivaldiano come programma per i concerti nel territorio. Ed è proprio con questo programma che presenteremo la nostra musica nei piccoli centri dell’Aquilano».

Coinvolti nella rete dieci Comuni del Cratere sismico aquilano (Acciano, Amatrice – Rieti, Barisciano, Castel del monte, Fontecchio, Fossa, Montereale, Navelli, Santo Stefano di Sessanio, Tione degli Abruzzi); e poi l’Usrc (Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere), l’università degli studi dell’Aquila, le cooperative di comunità, le proloco, le associazioni più attive nei territori.

Il Festival, dopo l’anteprima ad Amatrice (Rieti) del 9 luglio scorso, toccherà gli altri nove paesi, tutti in provincia dell’Aquila. Queste le date, tutte nel mese di agosto: Fossa, domani mercoledì 2 alle 19:30; Tione, giovedì 3; Navelli, venerdì 4; Castel del Monte, sabato 5; Fontecchio, giovedì 10; Barisciano, venerdì 11; Santo Stefano di Sessanio, sabato 12; Beffi di Acciano, sabato 26; Montereale, domenica 27.

A Fossa l’appuntamento è alle 19:30 nel Mubaq Museo dei bambini L’Aquila, villaggio Map San Lorenzo. Prima, alle 18, in via della Necropoli, sarà possibile fare una visita guidata alla necropoli di Fossa a cura dell’associazione Semi sotto la pietra in collaborazione con Alessandro Chiappanuvoli. Dopo il concerto, invece, alle 20:30 al Villaggio d’arte dei bambini: degustazione eno-gastronomica a cura della Pro Loco di Fossa e dell’Alimentari Boccabella.

Sono previsti, in ogni località, un walk and talk con studiosi, ricercatori, giornalisti, artisti, rappresentanti di associazioni, persone del luogo; un concerto dei Solisti Aquilani; una degustazione di prodotti enogastronomici tipici del territorio ed esposizione/mercatino di prodotti tipici.

Verranno realizzati, inoltre, un podcast curato da Alessandro Chiappanuvoli e prodotto dalla società Chora Media, e un video del progetto che sarà girato dal video-maker Francesco Paolucci.