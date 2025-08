Il Governo salva i Tribunali minori di Abruzzo fino al 2027

ROMA – Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga fino al 1° gennaio 2027 per i tribunali abruzzesi non provinciali — Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano — che erano a rischio chiusura secondo la riforma della geografia giudiziaria.

Con questa decisione, il governo ha stanziato 1.520.000 euro per garantirne il funzionamento e permettere a cittadini e avvocati di continuare ad avere un punto di riferimento giuridico vicino casa. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha accolto la notizia come una prova concreta dell’impegno delle istituzioni, sia nazionali che locali, nel mantenere le promesse fatte al territorio.

“Si tratta di un altro puntello importante per arrivare alla salvaguardia definitiva del dei quattro presidi di giustizia della nostra regionale”, commenta il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio. “Un risultato importante per la città di Avezzano per gli altri centri abruzzesi coinvolti raggiunto grazie ad una forte determinazione dei territori, all’unità di intenti e al continuo e positivo dialogo con la politica. Per questo desidero ringraziare il presidente Marco Marsilio che fin da subito si è schierato al nostro fianco e sottolineare l’impegno che hanno profuso i senatori Giudo Liris ed Etel Sigismondi nel perorare la causa. Un ringraziamento va anche a tutti coloro che in questi anni si sono impegnati per mantenere aperto il Tribunale di Avezzano e gli altri tribunali abruzzesi. Un risultato”, aggiunge Di Pangrazio, “del quale voglio rendere partecipi anche il presidente del Tribunale di Avezzano e il Procuratore della Repubblica con i quali ho condiviso ogni azione e che ringrazio per il loro prezioso ascolto e supporto”.

Anche i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia (Sigismondi, Liris e Testa) hanno espresso soddisfazione. “Ancora una volta, vengono sconfessate le critiche strumentali del centrosinistra. Così come avevamo ampiamente preannunciato, oggi è stata ufficialmente inserita all’interno del decreto-legge Giustizia la proroga fino al 1 gennaio 2027 dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Un risultato importante, che conferma la determinazione del Governo Meloni e della maggioranza a tutela dei tribunali sub-provinciali. La proroga rappresenta un passaggio indispensabile al prosieguo dell’iter di approvazione del disegno di legge di iniziativa governativa per il salvataggio definitivo dei tribunali abruzzesi, un obiettivo mai centrato dai governi a guida centrosinistra, nonostante anni di promesse e slogan“.