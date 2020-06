Go Abruzzo Festival 2020: ecco il programma completo

La sesta edizione si svolgerà dal 18 luglio al 2 agosto. Presentazione il 25 giugno alle 19 sulla pagina Facebook Guardiagrele Opera

GUARDIAGRELE (CH) – L’arte e la bellezza non si possono fermare: per questo abbiamo deciso, con coraggio e con l’appoggio delle istituzioni, di andare in scena con l’edizione 2020 del Go Abruzzo Festival, la sesta dal 2015, anno in cui il GO Festival ha visto la luce. Da allora si sono succedute stagioni sempre più ricche di eventi e di talenti provenienti da tutta Italia e da molti paesi esteri, che hanno rivitalizzato borghi bellissimi e suggestivi che l’Abruzzo può vantare.

Dai piedi della Maiella fino al mare, gli spettacoli sono accolti sempre con favore e partecipazione da parte del pubblico, grazie a una squadra affiatata e tenace nel mettere in piedi una manifestazione che si è fatta strada in questi anni fino a emergere nel panorama delle rassegne musicali e artistiche italiane ed europee. Personalità di livello indiscusso come Susanna Rigacci e Maurizio Colasanti hanno riempito di sostanza artistica la passione di chi crede che divulgare la bellezza sia non solo un fatto artistico ma anche un vero investimento sociale ed economico con ricadute positive sui territori.

Quest’anno, dopo i mesi di forzata inattività, dopo la lunga astinenza da eventi artistici, che ancora si protrae, tornare a riempire le piazze, seppure con la cautela e le distanze imposte da una situazione non ancora del tutto risolta, avrà un sapore ancora più intenso e un significato nuovo.

Il motto scelto per questa edizione, “La creatività che dà spettacolo”, racchiude tutta l’energia e la determinazione che ci spingono a offrire al nostro pubblico un’estate all’insegna delle emozioni e del coraggio appunto. Infatti ci vogliono creatività e intraprendenza per mettere su in pochi mesi una manifestazione capace di attirare giovani provenienti non solo da tutta Italia, ma da Israele, Corea, Usa, Russia, Grecia, Francia, Olanda e Messico. Un festival composito, che metterà in scena nei nostri scorci più belli eventi diversificati, dalla lirica al teatro, dalla musica rock di Ivan Graziani raccontato da Andrea Scanzi fino a Chopin e Beethoven di cui ricorre il 250° anniversario. Ricco e composito, ma con una interna coerenza che si svela nella successione degli spettacoli: opera lirica ad aprire (con Rameau) e a chiudere (con Mozart); al centro, teatro, concerti, teatro musicale, presentazioni librarie, a comporre una suite dalle fitte corrispondenze interne, pur nella varietà degli apporti e delle suggestioni.

Gli appuntamenti più importanti offerti da GO 2020:

18 luglio , ore 20:30, piazza San Francesco: Les Indes Galantes , di Jean-Philippe Rameau Divertimento Barocco Teatino, direttore Maurizio Colasanti, regia di Leandro Amato.

, ore 20:30, piazza San Francesco: , di Jean-Philippe Rameau Divertimento Barocco Teatino, direttore Maurizio Colasanti, regia di Leandro Amato. 22 luglio , ore 20:30, piazza San Francesco: La coda di Elsa Flacco e Maurizio Colasanti

regia di Fabio Di Cocco, musiche di Maurizio Colasanti, ensemble Ancestral Chamber Music.

, ore 20:30, piazza San Francesco: regia di Fabio Di Cocco, musiche di Maurizio Colasanti, ensemble Ancestral Chamber Music. 25 luglio , ore 20:30, piazza Santa Maria Maggiore: Recital pianistico di Antonio Di Cristofano

con musiche di Beethoven, Chopin, Brahms.

, ore 20:30, piazza Santa Maria Maggiore: con musiche di Beethoven, Chopin, Brahms. 29 luglio , ore 20:30, piazza San Francesco: Fuochi sulla collina. Omaggio a Ivan Graziani

con Andrea Scanzi e Filippo Graziani.

, ore 20:30, piazza San Francesco: con Andrea Scanzi e Filippo Graziani. 2 agosto, ore 20:30, piazza San Francesco: Le nozze di Figaro, di Wolfgang Amadeus Mozart Orchestra Benedetto Marcello, direttore Ricardo Casero, regia di Alberto Paloscia.

Non eventi per tutti i gusti, ma eventi per i gusti di tutti. Soprattutto, eventi capaci di appagare il desiderio di arte, di musica di cultura che alberga in ognuno di noi.

Presentazione in diretta Facebook giovedì 25 giugno, ore 19, sulla pagina di Guardiagrele Opera, con

– Antonello Lupiani, ideatore del GO Abruzzo Festival;

– Susanna Rigacci, voce dei concerti di Ennio Morricone, direttrice dell’Opera Studio del GO Festival;

– Maurizio Colasanti, direttore d’orchestra;

– Simone Dal Pozzo, sindaco di Guardiagrele; – Mauro Febbo, assessore regionale alla Cultura.

A coordinare gli interventi, Elsa Flacco, dell’associazione “Guardiagrele Opera