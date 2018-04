ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Le Finali degli EUBC Youth European Boxing Championships, che si svolgeranno domani 25 aprile a Roseto degli Abruzzi a partire dalle ore 14 presso il Palamaggetti di via Salara, saranno impreziosite dalla presenza dell’Ambasciatore del Pugilato Italiano nel Mondo Nino Benvenuti, ruolo di grande prestigio affidatogli con entusiasmo e gratitudine dal Presidente FPI Vittorio Lai. La leggenda della boxe italiana e mondiale darà il via ai venti match conclusivi che vedranno in sfida quaranta pugili, di cui venti atleti Youth e venti atlete Youth. Con un settebello di tutto rispetto anche l’Italia Boxing Team, oggi, 24 aprile, impegnata nelle Semifinali, sogna il podio più alto. Riconosciuto tra i più grandi pugili di tutti i tempi dall’International Boxing Hall of Fame e dalla World Boxing Hall of Fame, l’oro olimpico di Roma ’60 festeggerà in anteprima sul ring rosetano i suoi 80 anni, che compirà il 26 aprile, insieme alla Federazione Pugilistica Italiana, all’European Boxing Confederation e al LOC Roseto Boxe. Un momento emozionante anche per i 350 atleti che, in rappresentanza di 40 nazioni, hanno preso parte a questa importante kermesse. Benvenuti nella sua carriera da pugile dilettante conquistò la medaglia di Campione Europeo nel 1957 a Praga e nel 1959 a Lucema. Da qui l’escalation verso le più importanti vette sia da azzurro che da pugile Pro. La storia continua e oggi Benvenuti è un’icona che tutti ci invidiano, esempio di vita fuori e dentro il ring per le nuove generazioni di pugili che ambiscono ad emulare le sue gesta.

Gli 80 anni di Nino Benvenuti in anteprima sul ring di Roseto degli Abruzzi ultima modifica: da