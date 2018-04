“400 Km fa”, l’autostrada dei ricordi di An To: il video

“400 Km fa l’autostrada che scorre…sopra i vetri dell’auto…c’è profumo del Sud…..” nei versi del cantautore di Montesilvano

MONTESILVANO – Antonio Tagliafierro, in arte An To lo scorso 14 aprile ha lanciato il videoclip di “400 Km fa”. Il nuovo progetto discografico del cantautore di Montesilvano è un brano fresco e immediato con sonorità Pop Vintage. Lo stesso artista ci parla del significato che ha voluto dare:

“Con questa canzone voglio sottolineare la possibilità che ognuno di noi ha di evadere dalle problematiche del quotidiano ripercorrendo l’autostrada dei ricordi,vivendo di valori semplici quali l’amore e l’umiltà … staccandosi dal mondo in cui primeggiano solo lussuria e vanità”.

La regia del video è stata curata da Carmine Di Cecco che ha girato le riprese a Termoli, Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo.

Il brano, dal 2 febbraio in rotazione radiofonica e disponibile sui digital store, è stato presentato il 15 aprile scorso all’Osteria della Musica. Un live dove c’è l’artista ha ripercorso una carriera partita fin dai diciotto anni.

BIO

Antonio Tagliafierro, in arte An To, giovane cantautore di Montesilvano, autodidatta suona la chitarra fin da piccolo, a solo 18 anni fonda il suo primo gruppo “i Mantha” esibendosi nei vari locali della città. Lunga la sua gavetta, con la partecipazione brillante a vari concorsi canori, la frequentazione di stage per cantautori, lo studio del canto lo portano a conoscere l’artista Giò Di Tonno, con il quale scriverà la sua prima canzone “Ombra di te”, con cui vince la finale regionale dell’Accademia di Sanremo.

Nel 2003 An To partecipa al concorso nazionale “Voci nuove” con il brano “La tua isola”. Nel 2008 pubblica, con la produzione di Giancarlo Meo, e gli arrangiamenti di Fabio Torregrossa, due singoli sull’etichetta digitale Bananarecords: “Io vivo” e “Come si fa”. Nel 2012 riesce ad entrare con 2 nuovi singoli nella prestigiosa compilation “Hit Mania Champions”. I Tunes diventa un territorio favorevole per lui. Le sue canzoni vengono scelte per le sigle di programmi di Rai 1 con Fabrizio Frizzi, a collabora con Manuel Aspidi, finalista di “Amici”. Firma la colonna sonora, con il brano “L’infinito”, del corto “La buona terra”, finalista all’ Edinburgh Indie film festival, scritto da Viviana Bazzani.