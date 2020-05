Giulianova, Vanessa Ciunci neo Presidente della Consulta del Commercio

É stata nominata con Decreto dal Sindaco Jwan Costantini. Il suo obiettivo sarà quello di aiutare il commercio locale a risollevarsi

GIULIANOVA (TE) – É la commerciante giuliese Vanessa Ciunci il nuovo Presidente della nascente Consulta del Commercio, l’organismo comunale di partecipazione, studio, confronto e collaborazione tra gli operatori commerciali e l’amministrazione. La nomina é arrivata dal Sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, con suo decreto.

Il Primo cittadino ha dichiarato che “Vanessa Ciunci ha maturato, negli anni, una grande esperienza nel settore commerciale come responsabile di importanti franchising d’abbigliamento oltre ad essere già stata scelta dagli operatori del commercio giuliese, due anni fa, per rivestire il ruolo di Presidente del Comitato Commerciali ed Artigiani Giulianova. Conosce quindi le problematiche e le richieste del comparto e ne sarà una scrupolosa portavoce. Crediamo, fortemente nella collaborazione attiva e nel dialogo propositivo tra commercianti ed amministrazione e siamo pronti a lavorare insieme per programmare iniziative e piani di sviluppo per aiutare il settore a ripartire”.

Congratulazioni alla neo Presidente Ciunci sono arrivate dall’Assessore al Commercio Marco Di Carlo, che ha dichiarato che con questa “nomina faremo ripartire la Consulta del Commercio, un organismo istituzionale che mai come in questo periodo di emergenza, e quindi di difficoltà per molte attività, riveste un ruolo essenziale per il rilancio del comparto e della città stessa. Sono già tante le proposte al vaglio, tra cui la creazione di un’app innovativa e totalmente dedicata al commercio giuliese, alla varietà della sua offerta e alle iniziative ad esso dedicate. In questi giorni, insieme alla Presidente, lavoreremo per individuare gli altri componenti della costituenda Consulta, scelti tra le associazioni di categoria e i commercianti”

La Ciunci ha ringraziato il Sindaco Costantini e l’Assessore Di Carlo per la nomina, che la onora profondamente e ha detto che spera di corrispondere, con il mio operato, la fiducia e la stima che hanno riposto in me. L’obiettivo sarà quello di studiare delle soluzioni che possano, concretamente, aiutare il commercio locale a risollevarsi. Tutto ciò potrà essere fatto avvalendosi delle proposte dei rappresentanti di tutte le associazioni di categoria e dell’intero settore.