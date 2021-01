Giulianova, trasloco uffici Anagrafe e Protocollo: info circolazione stradale

GIULIANOVA – Il Comandante della Polizia Municipale Roberto Iustini, al fine di effettuare in sicurezza gli interventi di trasloco degli uffici comunali anagrafici e del Protocollo, ha firmato un’ordinanza con la quale dispone, dal 14 al 18 gennaio 2021, dalle ore 8.00 alle 18.00, il divieto di sosta con rimozione forzata sui tratti del Corso Garibaldi antistanti la sede municipale e il fabbricato posto al civico 83 all’intersezione con via Pagliaccetti (palazzo Ciafardoni) che ospiterà gli uffici comunali, fatta eccezione per i mezzi utilizzati per il trasloco.

La stessa ordinanza stabilisce il divieto di circolazione veicolare sull’intero Corso Garibaldi e sulle strade che vi si immettono, nella giornata di venerdì 15 gennaio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

“Ci scusiamo con residenti e commercianti per il piccolo inconveniente – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – a loro chiediamo un po’ di pazienza. Abbiamo ritenuto necessario chiudere Corso Garibaldi per una giornata, al fine di effettuare il trasloco degli uffici in tutta sicurezza, per gli operai ed i cittadini. Nel momento in cui le operazioni saranno terminate gli uffici comunali torneranno pienamente operativi e potremo finalmente iniziare con i lavori di ristrutturazione del piano terra del Municipio che, da troppo tempo, aspetta tali interventi di manutenzione e riqualificazione”.