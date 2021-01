Teate Scherma premiata dalla Federazione per il video “Scherma & Covid”

Il club ha ricevuto il premio dalla Federazione Italiana Scherma nell’ambito del COntest VIDeo. L’evento si è svolto in video conferenza visto il momento delicato a livello sanitari

CHIETI – Una buona notizia per Teate Scherma dopo i recenti problemi relativi alla sede di allenamento. Il club sportivo teatino, infatti, è stato premiato dalla Federazione Italiana Scherma nell’ambito del COntest VIDeo organizzato nel mese di ottobre scorso per promuovere la ripresa delle attività dopo l’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutto il paese nell’ultimo anno.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera, 13 gennaio 2021, in diretta su Federscherma TV, condotta da Giorgio Caruso, responsabile dell’area Comunicazione federale.



L’evento, svoltosi in video conferenza visto il momento delicato a livello sanitario, ha visto la partecipazione, oltre di tutti i premiati, del Presidente della Commissione Propaganda Mario Micheli, del componente Maurizio La Marca, del Consigliere Federale Alberto Ancarani e del Presidente della Federazione Italiana Scherma Giorgio Scarso.

Una cerimonia festosa e vivace, che ha permesso, attraverso i video premiati, un ideale giro d’Italia all’interno delle società che hanno aperto le proprie porte e mostrato i modi in cui il mondo della scherma è riuscito e riesce a gestire la nuova normalità con cui il COVID 19 ci ha costretti tutti a misurarci.

Obiettivo del Contest era quello di promuovere la ripartenza, la scherma e i suoi valori. Tra i tantissimi video che hanno partecipato, quello della Teate Scherma è stato scelto per la sezione “Scherma & Covid”, essendo riuscito, a parere della commissione giudicatrice, ad esprimere perfettamente i valori promossi dal concorso. A ritirare virtualmente il premio per conto del sodalizio teatino (la cerimonia di premiazione in presenza verrà organizzata più avanti, quando le condizioni lo permetteranno), c’era il M° Danilo Falcone, che ha ricevuto i complimenti del Presidente Giorgio Scarso e ha ricordato la realizzazione del video.

Il girato, realizzato in prima persona, ha raccontato con gli occhi di una giovane atleta una giornata tipo di allenamento in tempi di COVID 19, mettendo in evidenza le nuove regole da seguire ma anche l’emozione di poter riprendere in mano la spada e la grande voglia di scherma sempre e comunque. Protagoniste del video sono state Eloisa Capone, che ha interpretato fisicamente la protagonista, e Arianna Bevilacqua, che ha prestato la sua voce in veste di narratrice.

Teate Scherma, attualmente ancora senza una sede, è ospitata temporaneamente nel palasport di Bucchianico, dove gli atleti agonisti continuano gli allenamenti in vista dei prossimi impegni di gara. “Ricevere questo premio ci ha riempiti di gioia e le parole del Presidente Scarso ci hanno emozionato” ha dichiarato il M° Danilo Falcone “noi ci abbiamo messo il cuore e siamo felici di essere riusciti a trasmettere quello che sentivamo. In un momento difficile e con l’incertezza del futuro, questo riconoscimento è un incentivo importante per i nostri atleti”.

A ricevere il premio nelle altre sezioni sono stati il Club Scherma Roma per il miglior video web, il Circolo Scherma Terni per la sezione promozione del territorio, Accademia scherma Milano nella sezione integrazione. Sul podio, infine, Circolo Scherma Pettorelli al terzo posto, Comense scherma al secondo e Club Scherma Bari al primo.