Giulianova, si avvicina il trasferimento del Distretto sanitario: ecco dove

Il Sindaco Jwan Costantini: “Finalmente il servizio in spazi moderni e sicuri. A breve l’inaugurazione dei rinnovati reparti di Analisi e di Allergologia”.

GIULIANOVA – Il Distretto sanitario di base, da anni collocato al piano terra del malandato Ospizio Marino, sarà a breve trasferito nel centro commerciale-direzionale “I Portici”. La conferma dell’imminente spostamento del servizio arriva dal Sindaco Jwan Costantini. Il disegno in pianta del nuovo Distretto mostra chiaramente la dislocazione di ambulatori e uffici.

“Qualche anno fa – sottolinea il Sindaco – si parlava a ragion veduta del probabile trasferimento del Distretto sanitario in altro comune. Oggi, invece, possiamo contare su un presidio che non solo resta a Giulianova, ma viene riallestito e organizzato in spazi moderni, funzionali, sicuri, facilmente accessibili. Per troppo tempo, in effetti, la città ed il suo comprensorio hanno dovuto sopportare l’utilizzo di locali non idonei. Nelle prossime settimane, e non possiamo che esserne sollevati e felici, si volterà finalmente pagina. Non solo. Libero da un servizio che non era più in grado di garantire, l’ Ospizio Marino potrà essere valorizzato e immesso sul mercato immobiliare. Le risorse derivanti dalla vendita, come è già stato precisato dai vertici della Asl in sala consiliare, saranno investiti sul territorio per un ulteriore miglioramento dell’offerta sanitaria. La salute pubblica si tutela attraverso le scelte giuste e la loro concreta e consapevole attuazione, non con altro”.

Il Sindaco annuncia pure che saranno presto inaugurati, in una nuova veste, il Reparto Analisi e quello di Allergologia. “Si tratta di servizi ospedalieri con un elevato numero di utenti – commenta Costantini – Di sicuro meritavano una grande attenzione da parte dell’Azienda sanitaria e sono più che soddisfatto che l’abbiano ricevuta. Allo stesso modo, nell’anno in corso, sono state premiate strutture fondamentali come le Rsa di bivio Bellocchio e Villa Volpe, entrambe in biblica attesa di attivazione. Dignità e razionalità sono state restituite anche a palazzo Gualandi, che oggi ottimamente ospita il Centro di Salute mentale. Da ultimo, ma non per importanza, il Reparto di Ortopedia del nostro ospedale. Una volta per tutte, ci tengo a precisare che contiamo oggi, e potremo continuare a farlo, su un servizio efficace ed efficiente, ovvero sull’ Unità operativa semplice diretta dal dottor Massimo Partenza, che in questi giorni sta operando più nell’ospedale di Giulianova che in quello di Teramo. Non credo si faccia il bene della comunità sbandierando negatività che non esistono. La colpa è ancora più grave quando la polemica viene montata ad arte da partiti e gruppi di sinistra, cioè da chi, negli anni passati, ha deliberatamente causato il disastro della sanità giuliese ed abruzzese, disastro a cui oggi si sta cercando di riparare, a fatica ma con successo”.