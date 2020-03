Giulianova, servizio di assistenza psicologica: orari e numero

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova istituisce un servizio di assistenza psicologica per i cittadini. Data l’emergenza sanitaria nazionale in atto e considerata la volontà di garantire un sostegno psicologico ai cittadini in questo momento di grande difficoltà, il Comune di Giulianova ha istituito un servizio gratuito di supporto psicologico attraverso l’attivazione del numero telefonico 085/8021900, a cui risponderanno le volontarie dott.sse psicologhe psicoterapeute Silvia Pasquali e Laura Collevecchio.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle 12.00, dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 22.00.