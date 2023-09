Giulianova, screening della carotide: chiuse le prenotazioni

Chiuse le prenotazioni per il raggiungimento del numero massimo di prestazioni erogabili. La Asl di Teramo assicura la replica dell’iniziativa

GIULIANOVA – Gli Uffici Comunali comunicano che sono chiuse le prenotazioni per partecipare allo screening della carotide promosso dalla Asl di Teramo in collaborazione con il Comune di Giulianova. Nel giro di pochi giorni è stato infatti raggiunto il numero massimo di prestazioni effettuabili dall’equipe medica che sabato 23 settembre sarà in piazza del Mare. La Asl di Teramo, preso atto del successo dell’iniziativa, assicura l’impegno dell’azienda per organizzare un secondo screening.