Giulianova, riattivazione due corse linea Gaspari Bus

GIULIANOVA – Nella giornata di ieri il sindaco Jwan Costantini ha incontrato i medici ed il personale sanitario del reparto di Oncologia dell’ospedale “Maria SS Dello Splendore”.

In occasione della visita il personale medico ha espresso una richiesta al primo cittadino per quanto concerne il ripristino di due corse della linea Gaspari Bus, che mettono in collegamento la stazione con Giulianova Alta e viceversa, quelle delle ore 07.20 e 14.45.

Il sindaco, tramite il comandante della Polizia Municipale Roberto Iustini, si è attivato immediatamente, contattando l’azienda di trasporti ed ottenendo il ripristino del servizio.