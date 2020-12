Giulianova, raccolta differenziata: Ecocalendario per le festività 2020

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova ricorda alla cittadinanza che, come già riportato sull’EcoCalendario 2020, il programma di raccolta differenziata subirà delle variazioni. Lunedì 21 dicembre, sia le utenze domestiche che quelle commerciali, dovranno conferire il vetro e l’organico mentre mercoledì 23 verranno raccolti l’organico e l’indifferenziato.

Intanto si comunica che, presso l’EcoSportello del Comune di Giulianova in corso Garibaldi e sul sito http://www.differenziatagiulianova.it, è già disponibile l’EcoCalendario 2021, uno strumento indispensabile che permette di visualizzare in modo chiaro i giorni stabiliti per la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.

Si ricorda, inoltre, ai cittadini che vorranno approvvigionarsi di legname e contribuire ad abbassare i costi di rimozione dei rifiuti legnosi, che è ancora in vigore l’ordinanza che dispone la raccolta della legna depositata in spiaggia dal mare.