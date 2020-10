Giulianova, due progetti “Vivere il mare” per la promozione turistica

Ideati dalla Pro Loco, vogliono valorizzare il territorio attraverso la diffusione delle bellezze naturali e delle specialità gastronomiche

GIULIANOVA – Al via due progetti per valorizzare il territorio giuliese attraverso la diffusione delle bellezze naturali e delle specialità gastronomiche, ideati dalla Pro Loco Giulianova “Vivere il Mare” in collaborazione con gli Assessorati al Turismo e alla Cultura del Comune di Giulianova.

La prima iniziativa messa in cantiere è l’istituzione del concorso fotografico “Giulia Click”, rivolto a tutti i fotografi professionali, gli appassionati e gli amanti della città. La partecipazione è aperta a tutti e prevede l’invio, anche di più scatti fotografici, che abbiano come soggetto Giulianova con i suoi scorci paesaggistici, i monumenti, la storia della città ma anche le manifestazioni ed i grandi eventi che si sono svolti nel corso del 2019/2020.

I partecipanti potranno inviare i loro scatti all’indirizzo di posta elettronica megliodellafantasia@gmail.com entro il 1 dicembre 2020. Una giuria di esperti valuterà le foto migliori e gli autori più meritevoli riceveranno buoni da utilizzare nei migliori ristoranti della città ed i loro scatti verranno divulgati attraverso format mediatici, come promozione turistica del territorio, all’interno di manifestazioni ed eventi. Non solo, le foto più belle, verranno utilizzate per la realizzazione delle nuove “Cartoline di Giulianova” e di gadget omaggio per i turisti che visiteranno nell’estate 2021.

Il secondo progetto fa seguito all’iniziativa “Visita Giulianova con più gusto… nello stare insieme” realizzato dalla Pro Loco Giulianova nel periodo estivo appena trascorso e volto a promuovere la tipicità gastronomiche locali attraverso la diffusione di manifesti e video promozionali, all’interno delle manifestazioni del calendario natalizio 2020. L’idea, questa volta intitolata “Giulia Christmas”, avrà delle varianti rispetto alla prima edizione e metterà in risalto tipicità locali solo della categoria “Ristorazione”, coinvolgendo al massimo cinque ristoranti di Giulianova, che potranno aderire al progetto contattando direttamente la Pro Loco Giulianova “Vivere il Mare”.

“Con la realizzazione di “Giulia Click” e “Giulia Christimas” diamo continuazione ad un eccellente rapporto di collaborazione e promozione turistica del territorio, avviato con la Pro Loco di Giulianova – dichiara l’Assessore al Turismo Marco Di Carlo – che già nel periodo estivo ha dato i suoi frutti, grazie all’organizzazione di svariate iniziative come le passeggiate guidate sul porto, volte a far conoscere le nostre tradizioni marinare, le quali hanno ricevuto una buona risposta di presenze turistiche. Questa volta i grandi protagonisti dei progetti saranno i fotografi, professionisti e amatoriali, che si divertiranno ad immortalare la città, la sua storia, la cultura e le bellezze naturali, ed i ristoratori locali, attraverso la presentazione delle nostre tipicità culinarie”.